Финансы

Фиктивные пенсии ради кредитов: афера на 399 млн тенге вскрыта в Казахстане

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 12:07 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы проводится расследование по факту причинения имущественного ущерба путем обмана в отношении руководства ТОО "Comfort Time" и других подконтрольных предприятий, сообщает Zakon.kz.

19 августа 2025 года в пресс-службе АФМ раскрыли подробности крупной аферы:

"Организаторы преступной схемы зарегистрировали ряд юридических лиц, через которые осуществлялось оформление фиктивных пенсионных отчислений в пользу граждан, намеревавшихся получить кредитные средства, при этом фактически не состоявших в трудовых отношениях. Такие действия позволяли формировать недостоверные сведения о доходах и платежеспособности заемщиков, вводя банки в заблуждение и способствуя одобрению займов. В качестве "вознаграждения" за оформление подложных сведений участники схемы получали от заемщиков до 10% от суммы выданных средств".

В большинстве случаев, по данным агентства, получатели кредитов с самого начала уклонялись от исполнения своих обязательств перед банками.

"В рамках данной преступной схемы получено 140 невозвратных займов на сумму 399 млн тенге. Преимущественно заемщиками выступали нетрудоустроенные лица и граждане с отрицательной кредитной историей".Пресс-служба АФМ РК

Сообщается, что аналогичные факты выявлены в 8 регионах страны: Астане, Алматы, Шымкенте, областях Жетысу и Абай, Мангистауской, Жамбылской и Актюбинской областях.

"Проблема закредитованности представляет серьезную угрозу. Подобные схемы лишь усугубляют ситуацию: заемщики получают одобрения сразу в нескольких банках, в результате чего их долговая нагрузка многократно увеличивается", – отметили в пресс-службе АФМ РК.

В агентстве подчеркнули, что расследование продолжается. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее мы писали о казахстанце, который через суд добился справедливой пенсии. Подробнее об этом – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
