Право

Казахстанец через суд добился справедливой пенсии

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 10:15 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Верховном суде (ВС) Казахстана сегодня, 19 августа 2025 года, рассказали историю жителя Уральска, который добился перерасчета пенсионных выплат, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного во вторник релиза следует, что в 2023 году 65-летний житель Уральска обратился в уполномоченный орган за назначением пенсии по возрасту. Ему была назначена пенсия на основе среднемесячного дохода за период с мая 2020 года по апрель 2023 года.

Позднее пенсионер узнал, что его работодатель допустил задержку обязательных пенсионных отчислений в ЕНПФ за период с апреля по август 2023 года и сразу обратился с заявлением о пересмотре размера пенсии.

"Уполномоченный орган отказал ему в этом, объяснив, что заявитель сам добровольно выбрал наиболее выгодным трехлетний период (с мая 2020-го по март 2023-го), который и был принят за основу при расчете размера пенсии. Однако расчет пенсии по первоначально выбранному периоду занизил пенсионные отчисления, что существенно повлияло на общий размер назначенной выплаты. Не согласившись с отказом, мужчина обратился в суд".Пресс-служба ВС РК

Суд первой инстанции удовлетворил иск, обязав уполномоченный орган восстановить нарушенные права истца в связи со следующим:

  • истец в течение 20 лет непрерывно работал водителем автотранспортного предприятия и имеет право на получение пенсии по возрасту в полном объеме,
  • допущенные работодателем нарушения по несвоевременности пенсионных отчислений не должны служить основанием для ограничения прав пенсионера-заявителя,
  • на момент назначения пенсии заявителю в 2023 году уполномоченному органу было известно о его доходах и отчислениях за апрель-август 2023 года, а значит, отказ в перерасчете ограничивает законные права и интересы пенсионера,
  • указанный заявителем период с сентября 2020-го по август 2023 года является наиболее благоприятным для расчета размера выплат и должен был быть принят во внимание уполномоченным органом.
"Апелляция, рассмотрев дело, указала, что уполномоченный орган формально подошел к рассмотрению заявления и не обеспечил защиту прав истца, нарушив требования ст. 14 АППК. Западно-Казахстанский облсуд согласился с выводами суда первой инстанции. Оставил судебные акты без изменения и Верховный суд".Пресс-служба ВС РК

4 августа 2025 года стало известно, что некоторым казахстанцам нужно срочно обратиться в ближайший филиал ЕНПФ. Причину можете узнать здесь.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
