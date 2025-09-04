Курс доллара снизился в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 4 сентября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 540,05 тенге, снизившись на 0,09 тенге. Курс рубля составил 6,66 тенге (-0,04).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,65 тенге (+0,11).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 539,4-541,2 тенге, евро – по 626,6-630,7 тенге, рубли – по 6,57-6,68.

Мировые цены на нефть также пошли на снижение на торгах 4 сентября.

Стоимость нефти марки Brent снизилась на 1,27% с предыдущей сессии, достигнув отметки 66,76 доллара за баррель.

В то же время цена барреля нефти West Texas Intermediate (WTI) ушла вниз на 1,39%, до 63,09 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 540,18 тенге, евро – 628,93 тенге, рубля – 6,68 тенге.

