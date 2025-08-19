Банки увеличили коэффициент одобрения по кредитам физлиц во втором квартале года

Спрос на розничные кредиты вырос во всех сегментах, хотя условия по части продуктов ужесточились. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Национальный банк опубликовал опрос банков по кредитованию за II квартал 2025 года. Согласно документу, во II квартале 2025 года спрос на все розничные кредитные продукты сформировался выше предыдущего квартала.

При этом увеличению спроса на ипотечные займы в отчетном квартале способствовал сбор заявок на государственную программу ипотечного кредитования одним крупным банком, запуск партнерской программы с застройщиками и расширение источников, учитываемых при оценке доходов заемщика со стороны отдельных средних банков.

В то же время банки отмечали отрицательный эффект от снижения порогового значения годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) с 25% до 20% на выдачу ипотечных займов.

Более того, в связи с низкой (или отрицательной) маржинальностью некоторые крупные и средние банки приостановили сбор заявок на свои отдельные ипотечные продукты, тогда как другой малый банк удлинил по ним срок. Так, количество заявок по ипотечным займам осталось на прежнем уровне, составив 242 тыс., а их средний размер увеличился на 5%, до 17,4 млн тенге.

В одном из средних банков наблюдалось увеличение спроса на потребительские займы с обеспечением в связи с незначительным снижением ставок кредитования по данному продукту, тогда как другой банк отметил запуск цифрового продукта в данном сегменте.

Также отдельный средний банк объясняет рост спроса запуском рекламных кампаний и маркетинговых акций. Количество заявок на такой продукт увеличилось на 2%, до 52 тыс., а средний размер заявок увеличился на 17%, до 15 млн тенге.

"После продолжительного снижения спроса на беззалоговые займы спрос на данный продукт незначительно увеличился во II квартале 2025 года. При этом отдельные крупные и средние банки ужесточили условия по беззалоговым займам в части ставок вознаграждения, что оказало сдерживающее влияние на спрос в данном сегменте". Национальный банк РК

В результате общее количество заявок в данном сегменте кредитования осталось на том же уровне, составив 18,3 млн, в то время как средний размер заявок увеличился на 10% (квартал к кварталу) и составил 1 131 тыс. тенге.

Что касается автокредитования, то на рост спроса в этом сегменте в основном повлияло введение малыми банками новых партнерских программ, субсидируемых автосалонами, а также продолжение расширения списка партнеров по субсидируемым программам автокредитования со стороны отдельных средних банков.

В итоге количество заявок на автокредиты увеличилось на 16% (квартал к кварталу), до 1,6 млн, а средний размер заявок снизился на 8%, до 7,25 млн тенге.

Отметим, что коэффициенты одобрения увеличились по ипотечным продуктам на 5 п.п. (к/к), до 29%, по потребительским займам под залог на 9 п.п. (к/к), до 45%, по беззалоговым на 1 п.п. (к/к), до 32% и по автокредитам на 4 п.п. (к/к), до 19%.

Прогноз на будущее

Вместе с тем в третьем квартале 2025 года банки ожидают незначительное увеличение спроса на потребительские займы под залог и автокредиты. При этом, по мнению банков, по ипотечным займам и беззалоговым потребительским займам ожидается умеренное снижение спроса.

В опросе также сказано, что следующем квартале банки не планируют вносить существенные изменения в условия потребительских займов под залог. Однако по потребительским беззалоговым займам ожидается ужесточение условий в связи с введением периода охлаждения продолжительностью 24 часа при получении первого займа и требованием личного присутствия клиента в банке.

По автокредитам также ожидается ужесточение в части ставок вознаграждения некоторыми средними банками, тогда как крупным банком ожидается смягчение условий в части ставок вознаграждения. При этом по ипотечным займам отдельный крупный банк планирует увеличение ставки вознаграждения.

