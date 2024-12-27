Кредитование физлиц в Казахстане снова стало набирать обороты

По итогам ноября заметно вырос объем выдачи розничных кредитов после снижения в предыдущем месяце. Какой была динамика кредитования в различных сегментах, в материале Zakon.kz.

По итогам ноября общая сумма выданных кредитов в розничном сегменте увеличилась на 18%, до 1,6 трлн тенге, сообщают в Первом Кредитном Бюро (ПКБ). При этом месяцем ранее, напротив, наблюдалось снижение динамики на 6%.

Объем выдач по потребительским кредитам без залога составил 998 млрд тенге. Положительную динамику продемонстрировали также ипотечные кредиты. Объем выдач по сравнению с октябрем прибавил 11%, достигнув 245 млрд тенге.

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"Тем временем количество оформленных кредитов выросло не так заметно – на 5%, до 13,6 тыс. единиц. Что касается портфеля ипотечных займов, то на 1 декабря он составил 6,5 трлн тенге. Действующие контракты в количестве 620 тыс. единиц имели 592 тыс. заемщиков". ПКБ

Также второй месяц подряд на высоких отметках держится объем выданных автокредитов, уточняют в Бюро. По сравнению с прошлым месяцем рост составил +5%, до 194 млрд тенге (против 185 млрд тенге ранее). Наряду с этим количество выдач за месяц практически не изменилось, составив 23,6 тыс. ед.

Фото: DataHub

"Небольшое оживление отмечается в PDL-сегменте. По сравнению с октябрем объем выдач вырос на 8%, а их количество – на 5%, до 40 млрд тенге и 603 тыс. единиц, соответственно. Правда, положение это все равно не спасает: нынешний уровень заметно уступает показателям начала года". ПКБ

У бизнеса общая сумма выданных кредитов за месяц увеличилась на 8,3% до 1,8 трлн тенге. В ПКБ обращают внимание, что здесь также фиксировался спад на 10% месяцем ранее.

Фото: DataHub

"Объем выдач ИП вырос вдвое заметнее в сравнении с юрлицами, а именно — на 16%. Однако речь все так же идет о несопоставимых абсолютных значениях. Говоря конкретнее, показатель ИП составляет 160 млрд тенге, тогда как юрлиц – 1,66 трлн тенге". ПКБ

Всего в ноябре было заключено 47,8 тыс. контрактов, что на 2% больше, чем в октябре. Причем динамика отмечается только в сегменте ИП (+2%, до 34,9 тыс. ед.). В сегменте же юрлиц она отсутствует (12,9 тыс. единиц, поделились в Бюро.

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