Как правильно задекларировать и оценить прочее имущество в форме 250.00

Граждане Казахстана вправе показать в декларации об активах и обязательствах физического лица (форма 250.00) так называемое прочее имущество, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 июня напомнили в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

"Перед заполнением декларации нужно заблаговременно подготовить соответствующие подтверждающие документы: оценить у независимого оценщика имущество, стоимость единицы которой составляет более 1 тыс. МРП (3,5 млн тенге) по состоянию на 31.12.2023", – отметили в ведомстве.

В департаменте уточнили, что данный раздел заполняется по желанию. В нем можно отразить имущество, не подлежащее госрегистрации в Казахстане. Например: дорогая картина, алмаз, культурные ценности, породистые животные, ювелирные изделия и др. Оценить имущество можно в любой оценочной компании.

Ранее главный эксперт Управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК Гульден Хасенова рассказала, какое имущество и в каком порядке казахстанцы должны будут указать в декларации. Также она рассказала, какое наказание последует в случае, если граждане не предоставят вовремя декларацию.