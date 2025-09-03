#АЭС в Казахстане
Общество

Казахстанцам напомнили, кто и до какого числа должен сдать декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00

Кредит, кредитование, займ, долг, ипотека, автокредит, автокредитование, расходы, доходы, финансы, деньги, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 17:04 Фото: freepik
В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) сегодня, 3 сентября 2025 года, рассказали, кто и до какого числа должен представить декларацию о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00). Где и как это сделать – в материале Zakon.kz.

Как напомнили в НИТ:

"До 15 сентября казахстанцы, подпадающие под второй этап всеобщего декларирования, должны представить декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00. Сделать это можно онлайн – через портал eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile".

Чтобы воспользоваться услугой на портале eGov.kz, пользователю необходимо:

  • авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Гражданам" – "Таможня и налоги";
  • выбрать раздел "Налогообложение" услугу "Прием Декларации о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00)" и внести в форму необходимые данные;
  • подписать услугу одним из доступных методов подписания;
  • проверить статус обработки в личном кабинете – в разделе "История получения услуг".

Видеоинструкция

"Также декларацию можно представить через "Кабинет налогоплательщика" на портале kgd.gov.kz и в мобильном приложении eSalyq Аzamat", – добавили в НИТ.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 17:04
Форма декларации о доходах и имуществе изменится

Ранее в Департаменте государственных доходов (ДГД) по Алматы сделали важные разъяснения по формам 250.00 и 270.00.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
