Казахстанцам напомнили, кто и до какого числа должен сдать декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00

Фото: freepik

В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) сегодня, 3 сентября 2025 года, рассказали, кто и до какого числа должен представить декларацию о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00). Где и как это сделать – в материале Zakon.kz.

Как напомнили в НИТ: "До 15 сентября казахстанцы, подпадающие под второй этап всеобщего декларирования, должны представить декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00. Сделать это можно онлайн – через портал eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile". Чтобы воспользоваться услугой на портале eGov.kz, пользователю необходимо: авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Гражданам" – "Таможня и налоги";

выбрать раздел "Налогообложение" услугу "Прием Декларации о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00)" и внести в форму необходимые данные;

подписать услугу одним из доступных методов подписания;

проверить статус обработки в личном кабинете – в разделе "История получения услуг". Видеоинструкция Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Egov.kz (@egov.kz) "Также декларацию можно представить через "Кабинет налогоплательщика" на портале kgd.gov.kz и в мобильном приложении eSalyq Аzamat", – добавили в НИТ. Материал по теме Форма декларации о доходах и имуществе изменится Ранее в Департаменте государственных доходов (ДГД) по Алматы сделали важные разъяснения по формам 250.00 и 270.00.

