Курс доллара продолжил снижение на торгах 20 августа

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 20 августа 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 538,33 тенге, снизившись на 0,21 тенге. Вчера, 19 августа, по результатам торгов американская валюта ушла вниз на 1,27 тенге.

Курс рубля составил 6,71 тенге (-0,0028).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 74,95 тенге (+0,06).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 538,5-540,5 тенге, евро – по 625-631 тенге, рубли – по 6,65-6,73.

Мировые цены на нефть пошли вверх на торгах 20 августа.

Стоимость нефти марки Brent увеличилась на 1,11% с предыдущей сессии, достигнув отметки 66,52 доллара за баррель.

В то же время цена барреля нефти West Texas Intermediate (WTI) ушла вниз на 1,28%, до 62,56 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 538,57 тенге, евро – 629,48 тенге, рубля – 6,71 тенге.

