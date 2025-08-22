Курс доллара продолжил снижение на торгах 22 августа

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 22 августа 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 537,34 тенге, снизившись на 0,39 тенге. Накануне, 21 августа, по результатам торгов американская валюта ушла вниз почти на 1 тенге.

Курс рубля составил 6,7 тенге, не изменившись.

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 74,7 тенге (-0,21).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 538-540 тенге, евро – по 623-627 тенге, рубли – по 6,6-6,73 тенге.

Мировые цены на нефть в пятницу, 22 августа, не показали сильных изменений. К обеду октябрьские фьючерсы на Brent на Лондонской бирже ICE Futures выросли на $0,02 (0,03%) до $67,65 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на электронных торгах NYMEX на $0,04 (0,06%), до $63,48 за баррель.

