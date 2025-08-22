Курс доллара продолжил снижение на торгах 22 августа
Средневзвешенный курс доллара составил 537,34 тенге, снизившись на 0,39 тенге. Накануне, 21 августа, по результатам торгов американская валюта ушла вниз почти на 1 тенге.
Курс рубля составил 6,7 тенге, не изменившись.
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 74,7 тенге (-0,21).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 538-540 тенге, евро – по 623-627 тенге, рубли – по 6,6-6,73 тенге.
Мировые цены на нефть в пятницу, 22 августа, не показали сильных изменений. К обеду октябрьские фьючерсы на Brent на Лондонской бирже ICE Futures выросли на $0,02 (0,03%) до $67,65 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на электронных торгах NYMEX на $0,04 (0,06%), до $63,48 за баррель.
