Свой хлеб с чужим сахаром: какие продукты Казахстан импортирует больше всего

Данные статистики подтверждают, что Казахстан резко усилил собственное производство продуктов питания – страна самодостаточна во всех базовых категориях. При этом есть сегменты, где зависимость от внешних поставок критично высока, сообщает Zakon.kz.

Казахстан, согласно данным БНС АСПиР РК, полностью обеспечивает себя хлебом и бараниной – импорт здесь равен нулю. По другим ключевым позициям доля ввоза минимальна:

Мука – импорт 3%.

Говядина – 4%.

Конина – 1%.

Молоко – 6%.

Эти цифры означают, что основа продовольственной корзины населения формируется внутри страны. Это и есть фундамент продовольственной безопасности.

Но картина резко меняется, если смотреть на переработанные продукты.

Сахар – импорт 212 тыс. тонн при производстве 65 тыс. тонн. Доля импорта – 76%. Фактически цены на сахар зависят не от внутренней экономики, а от валютного курса и внешних рынков.

– импорт 212 тыс. тонн при производстве 65 тыс. тонн. Доля импорта – 76%. Фактически цены на сахар зависят не от внутренней экономики, а от валютного курса и внешних рынков. Сыр и творог – производство 26,6 тыс. тонн против импорта 22,2 тыс. тонн. Импортная доля – 46%. При наличии собственного сырья переработка остается слабым звеном.

– производство 26,6 тыс. тонн против импорта 22,2 тыс. тонн. Импортная доля – 46%. При наличии собственного сырья переработка остается слабым звеном. Мясо птицы – импорт 64,9 тыс. тонн, производство 178,6 тыс. тонн. Доля импорта – 27%.

– импорт 64,9 тыс. тонн, производство 178,6 тыс. тонн. Доля импорта – 27%. Макароны – импорт 20,7 тыс. тонн при производстве 70 тыс. тонн. Доля импорта – 23%. Парадоксально, но страна – один из крупнейших производителей зерна в мире – в переработке зависит от импорта.

– импорт 20,7 тыс. тонн при производстве 70 тыс. тонн. Доля импорта – 23%. Парадоксально, но страна – один из крупнейших производителей зерна в мире – в переработке зависит от импорта. Масло сливочное – импорт менее 3 тыс. тонн, производство 13,4 тыс. тонн. Доля импорта – 15%.

– импорт менее 3 тыс. тонн, производство 13,4 тыс. тонн. Доля импорта – 15%. Масло подсолнечное – импорт 48,8 тыс. тонн при производстве 320,5 тыс. тонн. Доля импорта – 13%.

Фото: Zakon.kz

Высокая доля импорта означает, что внутренние цены по этим позициям во многом определяются внешними факторами – валютным курсом, внешними цепочками поставок. Даже относительно небольшая импортная доля в условиях волатильности может усиливать инфляционное давление, отмечает экономист Руслан Султанов.

"Там, где импорт минимален, цены зависят прежде всего от внутренних издержек – топлива, кормов, транспортных расходов и так далее". Руслан Султанов

В целом, ситуация по социально значимым продуктам питания показывает, что при полной обеспеченности по некоторым товарам сохраняется относительно высокая зависимость от импорта.

"Это не только вопрос продовольственной безопасности, но и фактор инфляционной нестабильности. Для долгосрочной устойчивости ценовой динамики необходимо укрепление внутреннего производства и развитие переработки именно в уязвимых сегментах". Руслан Султанов

В конце отметим, что государство поставило амбициозную цель – к 2028 году выйти на полное самообеспечение основными продуктами. Для этого уже запущена масштабная программа: строятся новые птицефабрики, вводятся современные молочные фермы, расширяются посевные площади социально значимых культур.

Есть конкретные результаты. Например, уровень обеспеченности мясом птицы за два года вырос с 67% до 79%, а после ввода еще 41 предприятия дефицит обещают ликвидировать полностью. Аналогичная ситуация и с молочной отраслью. Если в 2019 году в РК действовало лишь 19 молочных ферм, то сегодня их уже 69, еще 47 строятся. После ввода всех 116 ферм производство молока вырастет на 600 тыс. тонн в год, что позволит полностью покрыть потребность по сырам и творогу.