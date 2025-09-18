Аграрный суверенитет: по каким продуктам Казахстан себя обеспечивает и почему это важно для снижения инфляции

В условиях глобальной нестабильности, обеспечение продовольственной безопасности стало приоритетом для многих стран. Казахстан активно развивает свой агропром, чтобы обеспечить граждан доступными продуктами. О том, как республика движется к полной самодостаточности, - в материале Zakon.kz.

Один из главных индикаторов цен на продукты питания в мире – это Индекс продовольственных цен, который Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН ежемесячно публикует в открытом доступе. Согласно последнему обзору, в августе 2025 года среднее значение этого индекса составило 130,1 пункта (за точку отсечения взяты цены на продукты в 2014-2016 годах) – на 6,9% больше, чем было в 2024 году.

Другими словами, мировые цены на мясо, молочные, зерновые продукты, а также масло и сахар остаются высокими. В такой ситуации для Казахстана становится приоритетом управление ценами – в первую очередь через рыночные механизмы за счет развития внутреннего производства и выхода на самообеспечение.

Где мы самодостаточны?

На ситуацию с продовольствием в Казахстане можно посмотреть с двух сторон. Первая – уровень потребления. Этот показатель растет, так, в 2018 году на душу населения потребление мяса было 77,9 кг, а в 2024-м показатель вырос до 82,6 кг, а по фруктам, например, за тот же период с 74,9 кг до 80,2. Это показывает как рост доходов казахстанцев, так и больший спрос, который нужно обеспечивать.

Действительно, внутреннее производство у нас растет. Уже сейчас обеспеченность страны в 80-100% достигнута по 22 из 29 категорий основных продовольственных товаров, в том числе по 10 из них превышает 100%.

Казахстан полностью обеспечивает себя солью, подсолнечным маслом, картофелем, луком, бараниной и говядиной и даже производит излишки, которые можно отправлять на экспорт. По яйцам птицы показатель составляет 99%, по сливочному маслу – 94%, а по мясу птицы находится в районе 80%.

Действительно, по части товаров страна покрывает часть потребностей за счет импорта – это мясо птицы, крупа гречневая, рыба, яблоки, колбасные изделия, сыр и творог, а также сахар. Но и по ним есть позитивная динамика: только за 2024 год Казахстан увеличил долю собственного производства по сливочному маслу на 13%, а по мясу птицы – на 6%.

Такое развитие остается приоритетом для страны, и очевидно, что поддержка агропрома будет продолжаться. 16 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время беседы с руководителями сельхозформирований Акмолинской области подчеркнул, что правительство оказывает отрасли необходимую поддержку, обеспечивая горюче-смазочными материалами и заранее предоставляя льготные кредиты. Параллельно с этим стоит задача по развитию глубокой переработки.

"Производство продукции в сельском хозяйстве в 2024 году составило 8 трлн 250 млрд тенге. Это и много, и мало одновременно. По сравнению с другими государствами региона, конечно, сельское хозяйство у нас показывает хорошие результаты. Но в объеме ВВП это примерно 6%, то есть надо увеличивать долю отрасли в экономике в целом. Сельское хозяйство – это наш актив. Все-таки 12 млн тонн экспортного потенциала зерна – это приличный показатель. Уже сейчас у нас зерно закупают и в Европе. Как я говорил в Послании, партия зерна впервые ушла во Вьетнам, где-то 15 тысяч тонн", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Что дальше?

Тренд по выходу на самообеспечение будет продолжаться – в первую очередь за счет запуска новых предприятий. Согласно сообщениям госорганов, ситуация следующая.

Только в прошлом году было запущено шесть новых производств мяса птицы, а в 2025-м планируют реализовать еще восемь мощностью 47,2 тысячи тонн. По переработке мяса в этом году в планах ввести в эксплуатацию семь проектов мощностью 31 тысяча тонн в год, а по рыбе в 2024-м запустили сразу 30 инвестиционных проектов с общей мощностью в 2,6 тысячи тонн. Все это уже поступает на полки магазинов и рынки. Аналогично и с переработкой молока в молоко обработанное и кисломолочные продукты. В этом году уже ввели 11 предприятий мощностью 14,4 тысячи тонн ежегодно.

Что касается сахара, по которому ранее была высокая зависимость от импорта (из-за чего и сильно колебались цены), то здесь продолжается системная поддержка со стороны государства в виде субсидий по всем направлениям – от покупки семян до спецтехники, а также ожидаются новые проекты. Так, уже подписано соглашение с арабским инвестором Qazaq Arab Sugar по строительству сахарного завода в Алматинской области на 500 тысяч тонн сахара, прорабатывается проект завода в Жамбылской области мощностью 130 тысяч тонн. Все это должно сделать цены на сахар, как и остальные описанные выше продукты, предсказуемыми для граждан.

В условиях рынка добиваться стабильных цен на продукты питания можно и нужно за счет большего внутреннего производства, на что сейчас и делает акцент Казахстан. Об этом говорят и статистика, и официальные сообщения госорганов.

Логика этих действий такова: чем выше обеспеченность внутреннего рынка отечественной продукцией, тем более устойчивыми становятся цены. Сейчас удорожание происходит в первую очередь по тем товарам, где есть импорт, то есть рост цен виден за рубежом, и это транслируется на ценники в казахстанских магазинах.

Со временем выход на самообеспечение снизит зависимость от колебаний цен за рубежом, а с ним уйдут и резкие колебания и риски дефицита. Потому и делается ставка на создание все новых и новых производств продуктов питания, что постепенно будет выправлять ситуацию с ценами.