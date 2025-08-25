#АЭС в Казахстане
Финансы

Теневая экономика Казахстана: куда исчезли миллиарды из "серой" зоны

Доллары, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 14:41 Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, Казахстан достиг заметных успехов в борьбе с теневой экономикой. Удельный вес ненаблюдаемой экономики (ННЭ) в ВВП страны в 2024 году составил 16,71%, что на 0,87% меньше, чем в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

"Белая" динамика

На региональном уровне картина неоднородна. Наименьшие доли ненаблюдаемой экономики наблюдаются в Атырауской (8,37%), области Улытау (10,75%) и Мангистауской (13,01%) области, что отражает высокую степень прозрачности в нефтегазовом и добывающем секторах. В то же время наибольший показатель – 27,97% – зафиксирован в Туркестанской области, что указывает на необходимость дальнейших усилий в регионах, где доминирует малый бизнес и сельское хозяйство.

Анализ последних десяти лет показывает стабильную и положительную динамику. С 2013 по 2024 год доля теневого сектора в ВВП страны неуклонно снижается.

  • Производство товаров: в этой сфере доля ННЭ сократилась с 8,9% в 2013 году до 5,18% в 2024 году. Этот успех связан с усилением контроля и активной цифровизацией процессов.
  • Производство услуг: здесь прогресс еще более очевиден. Доля теневых услуг снизилась с 19,4% в 2013 году до 11,53% в 2024 году.

Особенно заметные достижения отмечены в таких отраслях, как операции с недвижимым имуществом, где доля ННЭ упала с 6,85% до 0,71%, а также в сфере транспорта и складирования (с 3,31% до 1,28%). Это стало возможным благодаря внедрению электронных систем и повышению прозрачности государственных закупок.

По оценкам специалистов, уменьшение доли ненаблюдаемой экономики в ВВП Казахстана хотя бы на 1% означает сумму около 2,4 млрд долларов США, которая "вернулась" в бюджет страны.

Заметим: по оценкам международных экспертов, масштабы неформального сектора в Казахстане оказались еще ниже, чем считают внутри страны. Согласно отчету Ernst & Young (EY) "Глобальный отчет о теневой экономике 2025", опубликованному в марте 2025 года, уровень теневой экономики в Казахстане в 2023 году составил 11,2%. Это уровень таких стран, как Чили, Болгария, Венгрия и Греция.

Стратегия борьбы

Сегодня Казахстан реализует Комплексный план мероприятий на 2023-2025 годы, цель которого – снизить долю теневой экономики до 15%. Стратегия включает как административные, так и стимулирующие меры.

Государство борется с теневым сектором на нескольких уровнях:

  1. Цифровизация и контроль: внедряются электронные системы для отслеживания транзакций, ужесточается налоговое и таможенное администрирование. Например, установлены пороги для мобильных переводов, что помогает выявлять сомнительные операции.
  2. Борьба с уклонением от налогов: активно ведется работа с бизнесом, который использует схемы налогового дробления, что создает недобросовестную конкуренцию.
  3. Меры стимулирования: помимо ужесточения контроля, правительство стремится создать условия, при которых бизнесу выгодно работать легально. В будущем планируется снижать налоговую нагрузку на зарплаты и улучшать социальную защиту, чтобы мотивировать предпринимателей выходить из тени.

Наибольший объем теневой экономики, по данным правительства РК, по-прежнему сосредоточен в таких секторах, как торговля, сельское хозяйство, здравоохранение и образование.

Для этих отраслей разрабатываются специальные дорожные карты. В целом же, учитывая текущие темпы, видно, что Казахстан демонстрирует стабильный прогресс в достижении своей цели по снижению доли теневой экономики в 15%.

Андрей Зубов
