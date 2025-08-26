Доллар продолжил снижение на торгах 26 августа

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 26 августа 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 533,87 тенге, снизившись еще на 2 тенге.

Курс российского рубля практически не изменился и составил 6,65 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 74,59 тенге (-0,36).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 534,7-537,1 тенге, евро – по 621-625 тенге, рубли – по 6,55-6,67.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 26 августа.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) стоимость барреля нефти марки Brent, снизившись на 0,34 доллара, составила 68,46 доллара.

На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подешевела на 0,37 доллара – до 64,43 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 535,99 тенге, евро – 626,36 тенге, рубля – 6,64 тенге.

