Финансы

Кредитный рынок "остывает": почему в Казахстане замедлилось розничное кредитование

кредиты, деньги, розница, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 16:45 Фото: freepik
Рост выдачи новых кредитов в рознице сложился вдвое ниже, чем в прошлом году, на фоне снижения доходов населения. Подробнее – в материале Zakon.kz.

По итогам первого полугодия рост розничного кредитования замедлился. Новые выдачи увеличились лишь на 14,4% год к году против +28,8% в 2024-м. При этом рост розничного портфеля составил 9,1% в сравнении с увеличением на +9,9% за первые шесть месяцев прошлого года. Это отражает переход рынка от фазы активного расширения предыдущих лет к более умеренным темпам роста, говорится в обзоре аналитического центра АФК. 

"Основные причины замедления носят комплексный характер: ужесточение макропруденциальных требований ограничило возможности для расширения беззалогового сегмента; жесткая денежно-кредитная политика привела к росту ставок в системе и снизила склонность к потреблению у отдельных домохозяйств; падение реальных доходов населения (-2,6% за 6 месяцев 2025) ограничило потребительскую активность, сузило потенциал и качество спроса; дополнительно насыщение рынка и эффект высокой базы предыдущих лет усилили охлаждающий эффект". АФК

Кроме того, прирост клиентской базы замедлился более чем в три раза, до 55 тыс. против показателя в 178 тыс. за аналогичный период 2024 года.

Фото: АФК

Как поясняют в АФК, этот показатель оказался почти в два раза ниже увеличения числа занятых в экономике (+103 тыс. за шесть месяцев 2025). Это привело к снижению уровня проникновения кредитования до 88,2% с 88,6% на начало года.

Изменения спроса

Помимо прочего, розничный спрос на кредиты сместился в сторону обеспеченных продуктов. Наибольший рост наблюдается в автокредитах (+54% год к году, займах под залог (+23%) и ипотеке (+14%) за счет расширения продуктовой линейки, активных партнерских предложений, освобождения отдельных сегментов от соблюдения стандартного КДН (автокредиты, займы в рамках системы жилстройсбережений).

В то же время ключевой сегмент беззалоговых займов сократился на 16%, что отражает ужесточение макропруденциальных мер, рост ставок и осторожность банков в отношении высокорискового сегмента.

"Качество спроса также изменилось разнонаправленно: уровень одобрений по заявкам умеренно вырос в автокредитах (с 16% до 18%), беззалоговых потребительских займах (с 27% до 31%), потребительских обеспеченных (с 36% до 41%), но значимо упал в ипотеке (с 37% до 26%) на фоне отрицательного эффекта от снижения ГЭСВ". АФК

Как результат изменений в объеме и качестве спроса на займы более динамично растет портфель автокредитования (+23%), далее следуют займы под залог (+10%), беззалоговые (+8%) и ипотека (+5%).

В обзоре отмечается, что рост более надежных сегментов с высоким средним чеком и меньшими рисками обеспечил менее заметное замедление всего портфеля розницы (-0,8 п.п.) относительно выдачи (-16 п.п.).

В III квартале 2025 года ожидается рост спроса на залоговые займы и автокредиты при снижении по ипотеке и беззалоговым займам, что может поддерживать умеренный прирост розничного портфеля, компенсируя замедление в традиционных драйверах рынка.

По оценкам в АФК, в третьем квартале 2025 года ожидается умеренный рост спроса на автокредиты и займы под залог при одновременном снижении интереса к ипотеке и беззалоговым продуктам. Смещение спроса в пользу обеспеченных сегментов с высоким средним чеком поддержит прирост портфеля, однако дополнительное ужесточение условий по беззалоговым займам (период охлаждения, личное присутствие) и частично по автокредитам, наряду с возможным ростом ставок по ипотеке, ограничит потенциал расширения. В совокупности это повышает риски дальнейшего сжатия потребительской активности, что будет сдерживать совокупный спрос и ограничивать темпы экономического роста в целом, заключили в АФК. 

Ранее мы сообщали, что рейтинговое агентство S&P улучшило прогноз Республики Казахстан в рамках суверенного кредитного рейтинга со "Стабильный" на "Позитивный", подтвердив рейтинг на уровне "BBB-". 

Ольга Кудряшова
