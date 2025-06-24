Без резких движений: что изменилось на рынке кредитования физлиц и бизнеса

Объемы выдачи кредитов физическим лицам практически не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. Незначительное снижение наблюдается в автокредитовании. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Общие объемы выдач кредитов физическим лицам остались примерно на апрельских уровнях – около 1,6 трлн тенге, снизившись на 0,7%. При этом основная часть суммы традиционно пришлась на потребительские кредиты без залога (примерно 890 млрд), где объемы оказались почти идентичны показателям прошлого месяца. Число заемщиков тоже снизилось незначительно – на 0,8%. Такие данные представили в Первом кредитном ююро.

Умеренную динамику по сравнению с апрельскими показателями показывают и автокредиты (-1,9%, до 234 млрд тенге) при чуть более заметном сокращении числа заемщиков: -4,8%, до показателя 23,6 тыс. человек.

Отметим, что в апреле общая сумма займов, оформленных физическими лицами, в номинальном выражении выросла на 13,3%.

Фото: Первое Кредитное Бюро (DataHub)

Ипотека также сохранилась практически на уровне прошлого месяца. Сумма выдач прибавила 1,9%, достигнув 252 млрд тенге. Число заемщиков, составившее 12,8 тыс. человек, при этом оказалось немного ниже, чем в апреле (-2,1%). Средняя сумма оформленного кредита на заемщика, соответственно, подросла: с 19 млн до 19,7 млн тенге.

В итоге по состоянию на 1 июня 2025 года ипотечный портфель приблизился к 6,8 трлн тенге. Эта сумма приходится на 617 тыс. заемщиков и 645 тыс. кредитов.

Вместе с тем, по данным Бюро, объемы выдач юрлицам и ИП снижаются к апрельским уровням: на 14,6%, до примерно 1,9 трлн тенге. Основную часть суммы формируют выдачи юрлицам (1,7 трлн тенге), где объемы снизились на 14,4%. Также отмечается, что в данных Первого кредитного бюро показатели по портфелю приводятся без учета списанных контрактов.

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