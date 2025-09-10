Почему при назначении АСП будут изучать кредитную историю

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах Мажилиса 10 сентября 2025 года разъяснила, наличие каких кредитов может оказать влияние на решение о назначении адресной социальной помощи (АСП), передает корреспондент Zakon.kz.

Глава ведомства заверила, что наличие ипотечного кредита не повлияет на решение властей о назначении АСП.

"Государство приветствует, если семья открыла депозиты и, соответственно, планирует в будущем собрать определенную сумму для первоначального взноса, для того, чтобы получить или купить свою квартиру", – сказала она.

В этом случае, по ее словам, речь идет больше о потребительских кредитах.

"Есть такие факты и нужно исправлять ситуацию. То есть логика проста по кредитам: невозможно брать кредит и закрывать его адресной социальной помощью. Логика должна работать у всех, кто претендует на меры помощи. Допустим, семья из трех человек взяла кредит 3 млн тенге для приобретения предметов. Вот эти 3 миллиона делятся на 3 месяца в квартале. Выходит по миллиону. Миллион делится на каждого члена семьи, выходит по 300 тысяч тенге, что превышает черту бедности. Соответственно, данная семья не получит АСП. Справедливо? Я считаю, что да", – уточнила Жакупова.

Другое дело, если сумма кредита маленькая.

"Семья, которая получила кредит, они закредитованы, и приобрела необходимые вещи, одежду, кровать для ребенка, но взяла 300 тысяч тенге кредит. 300 тысяч делим на 3 квартала, получаем 100 тысяч. 100 тысяч делим на трех членов семьи и получаем 30 тыс. Это уже ниже черты бедности, они будут получать адресную социальную помощь", – резюмировала глава Минтруда.

8 сентября президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что "близорукая, примиренческая социальная политика государства привела к появлению более ста разного рода льгот, выбиванием которых занимается отдельная категория граждан, так называемые "помогайки".