#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
536.76
630.85
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
536.76
630.85
6.45
Общество

Почему при назначении АСП будут изучать кредитную историю

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 15:29 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах Мажилиса 10 сентября 2025 года разъяснила, наличие каких кредитов может оказать влияние на решение о назначении адресной социальной помощи (АСП), передает корреспондент Zakon.kz.

Глава ведомства заверила, что наличие ипотечного кредита не повлияет на решение властей о назначении АСП.

"Государство приветствует, если семья открыла депозиты и, соответственно, планирует в будущем собрать определенную сумму для первоначального взноса, для того, чтобы получить или купить свою квартиру", – сказала она.

В этом случае, по ее словам, речь идет больше о потребительских кредитах.

"Есть такие факты и нужно исправлять ситуацию. То есть логика проста по кредитам: невозможно брать кредит и закрывать его адресной социальной помощью. Логика должна работать у всех, кто претендует на меры помощи. Допустим, семья из трех человек взяла кредит 3 млн тенге для приобретения предметов. Вот эти 3 миллиона делятся на 3 месяца в квартале. Выходит по миллиону. Миллион делится на каждого члена семьи, выходит по 300 тысяч тенге, что превышает черту бедности. Соответственно, данная семья не получит АСП. Справедливо? Я считаю, что да", – уточнила Жакупова.

Другое дело, если сумма кредита маленькая.

"Семья, которая получила кредит, они закредитованы, и приобрела необходимые вещи, одежду, кровать для ребенка, но взяла 300 тысяч тенге кредит. 300 тысяч делим на 3 квартала, получаем 100 тысяч. 100 тысяч делим на трех членов семьи и получаем 30 тыс. Это уже ниже черты бедности, они будут получать адресную социальную помощь", – резюмировала глава Минтруда.

8 сентября президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что "близорукая, примиренческая социальная политика государства привела к появлению более ста разного рода льгот, выбиванием которых занимается отдельная категория граждан, так называемые "помогайки".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
"Қарызсыз қоғам": уже более 360 тысяч граждан получили поддержку в 2025 году
Общество
15:46, Сегодня
"Қарызсыз қоғам": уже более 360 тысяч граждан получили поддержку в 2025 году
Жакупова об упрощении трудоустройства иностранных студентов: Опасений быть не должно
Общество
15:44, Сегодня
Жакупова об упрощении трудоустройства иностранных студентов: Опасений быть не должно
Полиция на концерте Джей Ло и матче "Кайрата": депутат требует исправить ситуацию
Общество
15:28, Сегодня
Полиция на концерте Джей Ло и матче "Кайрата": депутат требует исправить ситуацию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: