Обновлены правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов

Совместным постановлением Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и министра финансов от 29 сентября 2025 года утверждены Правила снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что снятие наличных денег с банковских счетов предпринимателями осуществляется на основании заявок, поданных в банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов РК и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций в соответствии с Правилами осуществления кассовых операций.

При этом сумма наличных денег, снимаемых с банковских счетов в течение календарного месяца субъектами предпринимательства, за исключением субъектов предпринимательства, на которых не распространяется требование по снятию наличных денег с банковских счетов, не должна превышать предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов.

В свою очередь, банк в срок не позднее 10:00 часов по времени Астаны рабочего дня, следующего за днем подачи субъектом предпринимательства заявки на снятие наличных денег с банковского счета, направляет в налоговый орган в электронном виде документы, подтверждающие цель снятия наличных денег с банковского счета, согласие на передачу сведений и документов в налоговый орган, в том числе для осуществления обмена сведениями и документами в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет и Национальным банком.

Сведения от налогового органа о наличии или об отсутствии рисков, которые могут послужить основанием для отказа в выдаче наличных денег действительны в течение одного календарного месяца.

Условия снятия наличных денег с банковских счетов сверх установленных предельных размеров

Так, снятие субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов сверх установленных предельных размеров допускается при соблюдении в совокупности следующих условий:

наличие документов, подтверждающих цель снятия наличных денег с банковского счета;

представление субъектами предпринимательства согласия на передачу сведений и документов в налоговый орган, в том числе для осуществления обмена сведениями и документами между налоговым органом и Национальным банком;

получение банком сведений от налогового органа о наличии или об отсутствии рисков, которые могут послужить основанием для отказа в выдаче наличных денег в сумме, превышающей предельные размеры сумм снятия наличных денег с банковских счетов.

Предусмотрено, что банки ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, направляют в Национальный банк сведения о размерах сумм снятия наличных денег с банковских счетов на сумму более 10 миллионов тенге в совокупности, осуществленных в течение календарного месяца субъектами предпринимательства.

В свою очередь Национальный банк осуществляет свод данных на основе идентификационных номеров субъектов предпринимательства в разрезе банков и субъектов предпринимательства, осуществивших снятие наличных денег с банковских счетов, для определения субъектов предпринимательства, превысивших предельные размеры сумм снятия с банковских счетов.

Сводные данные в электронной форме направляются Нацбанком не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, в налоговый орган для использования в системе управления рисками, и уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций для осуществления контроля за соблюдением банками норм Правил и предельных размеров сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов.

Налоговый орган ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем, направляет в Национальный банк в электронной форме сведения в разрезе банков по полученным в течение календарного месяца заявкам субъектов предпринимательства на снятие наличных денег с банковских счетов, с указанием наименования, идентификационного номера субъекта предпринимательства, суммы заявки и сведений о наличии либо об отсутствии рисков, которые могут послужить основанием для отказа в выдаче наличных денег в сумме, превышающей предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов.

Совместный документ вводится в действие с 1 января 2026 года.

При этом ранее действовавшие Правила снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов.