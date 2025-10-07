Обновлены правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов
Так, говорится, что снятие наличных денег с банковских счетов предпринимателями осуществляется на основании заявок, поданных в банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов РК и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций в соответствии с Правилами осуществления кассовых операций.
При этом сумма наличных денег, снимаемых с банковских счетов в течение календарного месяца субъектами предпринимательства, за исключением субъектов предпринимательства, на которых не распространяется требование по снятию наличных денег с банковских счетов, не должна превышать предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов.
В свою очередь, банк в срок не позднее 10:00 часов по времени Астаны рабочего дня, следующего за днем подачи субъектом предпринимательства заявки на снятие наличных денег с банковского счета, направляет в налоговый орган в электронном виде документы, подтверждающие цель снятия наличных денег с банковского счета, согласие на передачу сведений и документов в налоговый орган, в том числе для осуществления обмена сведениями и документами в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет и Национальным банком.
Сведения от налогового органа о наличии или об отсутствии рисков, которые могут послужить основанием для отказа в выдаче наличных денег действительны в течение одного календарного месяца.
Условия снятия наличных денег с банковских счетов сверх установленных предельных размеров
Так, снятие субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов сверх установленных предельных размеров допускается при соблюдении в совокупности следующих условий:
- наличие документов, подтверждающих цель снятия наличных денег с банковского счета;
- представление субъектами предпринимательства согласия на передачу сведений и документов в налоговый орган, в том числе для осуществления обмена сведениями и документами между налоговым органом и Национальным банком;
- получение банком сведений от налогового органа о наличии или об отсутствии рисков, которые могут послужить основанием для отказа в выдаче наличных денег в сумме, превышающей предельные размеры сумм снятия наличных денег с банковских счетов.
Предусмотрено, что банки ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, направляют в Национальный банк сведения о размерах сумм снятия наличных денег с банковских счетов на сумму более 10 миллионов тенге в совокупности, осуществленных в течение календарного месяца субъектами предпринимательства.
В свою очередь Национальный банк осуществляет свод данных на основе идентификационных номеров субъектов предпринимательства в разрезе банков и субъектов предпринимательства, осуществивших снятие наличных денег с банковских счетов, для определения субъектов предпринимательства, превысивших предельные размеры сумм снятия с банковских счетов.
Сводные данные в электронной форме направляются Нацбанком не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, в налоговый орган для использования в системе управления рисками, и уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций для осуществления контроля за соблюдением банками норм Правил и предельных размеров сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов.
Налоговый орган ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем, направляет в Национальный банк в электронной форме сведения в разрезе банков по полученным в течение календарного месяца заявкам субъектов предпринимательства на снятие наличных денег с банковских счетов, с указанием наименования, идентификационного номера субъекта предпринимательства, суммы заявки и сведений о наличии либо об отсутствии рисков, которые могут послужить основанием для отказа в выдаче наличных денег в сумме, превышающей предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов.
Совместный документ вводится в действие с 1 января 2026 года.
При этом ранее действовавшие Правила снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов.