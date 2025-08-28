#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Финансы

Новый механизм господдержки: ФРП "Даму" впервые выступит гарантом по кредиту от БРК

ФРП &quot;Даму&quot; выступит гарантом по кредиту от БРК, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 14:22 Фото: Холдинг "Байтерек"
АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя структура холдинга "Байтерек", далее – БРК, Банк), АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" (ФРП "Даму") и ТОО "Qazaq Global Food JV" подписали Договор о предоставлении гарантийного обязательства по кредиту.

Церемония подписания трехстороннего соглашения состоялась в Национальном управляющем холдинге "Байтерек". Подписантами выступили председатель правления БРК Марат Елибаев, председатель правления Фонда "Даму" Фархат Сарсекеев и директор ТОО Самат Балабеков. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правления холдинга Жандос Шайхы и проектные команды компаний.

Договор стал первой совместной сделкой БРК и "Даму", в рамках которой Фонд выступает гарантом по кредиту, предоставляемому БРК. Подписание документа позволит укрепить механизмы государственной поддержки предпринимательства и повысить доступность финансирования для отечественных компаний.

"Партнерство с ФРП "Даму" открывает для нас возможность совместно поддерживать масштабные проекты, которые важны для развития экономики страны. Мы уверены, что объединение ресурсов и инструментов позволит ускорить реализацию приоритетных инициатив и создать новые возможности для отечественных производителей", – отметил председатель правления АО "Банк Развития Казахстана" Марат Елибаев.

Гарантийные фонды были разработаны и запущены холдингом "Байтерек" на базе Фонда "Даму" в апреле текущего года по поручению главы государства в рамках инициативы по обеспечению финансирования реального сектора экономики на 8 трлн тенге.

Гарантийный фонд 1 для развития субъектов МСБ уже успешно работает, а договор, подписанный БРК с ФРП "Даму", заключен в рамках Гарантийного фонда 2. Он направлен на поддержку масштабных инвестиционных проектов посредством механизма частичного гарантирования, открывает дополнительные возможности для бизнеса и новые инструменты взаимодействия финансовых институтов с предпринимателями.

"Сегодняшний проект стал первым примером работы ГФ-2, ориентированного на крупные инвестиционные инициативы. Этот механизм позволит реализовать масштабные проекты в промышленности, агропроме и инфраструктуре, создавая новые рабочие места и снижая зависимость от импорта", – отметил заместитель председателя правления Национального холдинга "Байтерек" Жандос Шайхы.

Как отметил руководитель ТОО "Qazaq Global Food JV" Самат Балабеков, завод станет первым в Казахстане производством такого масштаба, в планах – при выходе на полную мощность покрыть до 80% импортируемых соковых концентратов и обеспечить 100% экспорта продукции.

Правила предоставления гарантий, на основании которых реализуется ГФ-2, утверждены постановлением правительства РК от 2 июня 2025 года. Условия для предоставления гарантии субъектам предпринимательства включают следующие пункты:

  1. Сумма кредита должна превышать 7 млрд тенге.
  2. Гарантия составляет до 30% от общей стоимости проекта и выдается на срок до 15 лет на условиях безусловности и безотзывности.
  3. Комиссия взимается единоразово в размере 2% годовых от суммы гарантии за весь срок ее действия.

Кредит может быть выдан с целью инвестиций, пополнения оборотных средств, условных обязательств, облигаций, опционов, факторинга, франчайзинга, рефинансирования текущих обязательств.

К слову, ранее Банк Развития Казахстана и ТОО "Qazaq Global Food JV" подписали соглашение об открытии кредитной линии для реализации инвестиционного проекта по строительству завода по переработке фруктов и овощей, производству концентратов фруктовых соков в Алматинской области. Общая стоимость проекта составила 9,5 млрд тенге, из которых 7,1 млрд финансирует БРК.

Благодаря подписанному трехстороннему соглашению 39,4% от суммы финансирования – 2,8 млрд тенге – составила гарантия Фонда "Даму". Это открывает новые возможности в реализации инвестиционного проекта компании.

На сегодняшний день в Фонде "Даму" в рамках ГФ-2 на рассмотрении находятся еще два проекта на сумму 52,3 млрд тенге. Отмечается, что создание ГФ-2 стало важным шагом в совершенствовании государственной поддержки бизнеса, особенно в части крупных проектов, направленных на диверсификацию экономики и развитие приоритетных отраслей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Ставки по вкладам в Казахстане бьют рекорды 1990-х годов
Финансы
15:06, Сегодня
Ставки по вкладам в Казахстане бьют рекорды 1990-х годов
Правила досрочного погашения кредитов меняют в Казахстане с 31 августа
Финансы
13:06, Сегодня
Правила досрочного погашения кредитов меняют в Казахстане с 31 августа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: