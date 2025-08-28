Новый механизм господдержки: ФРП "Даму" впервые выступит гарантом по кредиту от БРК

АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя структура холдинга "Байтерек", далее – БРК, Банк), АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" (ФРП "Даму") и ТОО "Qazaq Global Food JV" подписали Договор о предоставлении гарантийного обязательства по кредиту.

Церемония подписания трехстороннего соглашения состоялась в Национальном управляющем холдинге "Байтерек". Подписантами выступили председатель правления БРК Марат Елибаев, председатель правления Фонда "Даму" Фархат Сарсекеев и директор ТОО Самат Балабеков. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правления холдинга Жандос Шайхы и проектные команды компаний.

Договор стал первой совместной сделкой БРК и "Даму", в рамках которой Фонд выступает гарантом по кредиту, предоставляемому БРК. Подписание документа позволит укрепить механизмы государственной поддержки предпринимательства и повысить доступность финансирования для отечественных компаний.

"Партнерство с ФРП "Даму" открывает для нас возможность совместно поддерживать масштабные проекты, которые важны для развития экономики страны. Мы уверены, что объединение ресурсов и инструментов позволит ускорить реализацию приоритетных инициатив и создать новые возможности для отечественных производителей", – отметил председатель правления АО "Банк Развития Казахстана" Марат Елибаев.

Гарантийные фонды были разработаны и запущены холдингом "Байтерек" на базе Фонда "Даму" в апреле текущего года по поручению главы государства в рамках инициативы по обеспечению финансирования реального сектора экономики на 8 трлн тенге.

Гарантийный фонд 1 для развития субъектов МСБ уже успешно работает, а договор, подписанный БРК с ФРП "Даму", заключен в рамках Гарантийного фонда 2. Он направлен на поддержку масштабных инвестиционных проектов посредством механизма частичного гарантирования, открывает дополнительные возможности для бизнеса и новые инструменты взаимодействия финансовых институтов с предпринимателями.

"Сегодняшний проект стал первым примером работы ГФ-2, ориентированного на крупные инвестиционные инициативы. Этот механизм позволит реализовать масштабные проекты в промышленности, агропроме и инфраструктуре, создавая новые рабочие места и снижая зависимость от импорта", – отметил заместитель председателя правления Национального холдинга "Байтерек" Жандос Шайхы.

Как отметил руководитель ТОО "Qazaq Global Food JV" Самат Балабеков, завод станет первым в Казахстане производством такого масштаба, в планах – при выходе на полную мощность покрыть до 80% импортируемых соковых концентратов и обеспечить 100% экспорта продукции.

Правила предоставления гарантий, на основании которых реализуется ГФ-2, утверждены постановлением правительства РК от 2 июня 2025 года. Условия для предоставления гарантии субъектам предпринимательства включают следующие пункты:

Сумма кредита должна превышать 7 млрд тенге. Гарантия составляет до 30% от общей стоимости проекта и выдается на срок до 15 лет на условиях безусловности и безотзывности. Комиссия взимается единоразово в размере 2% годовых от суммы гарантии за весь срок ее действия.

Кредит может быть выдан с целью инвестиций, пополнения оборотных средств, условных обязательств, облигаций, опционов, факторинга, франчайзинга, рефинансирования текущих обязательств.

К слову, ранее Банк Развития Казахстана и ТОО "Qazaq Global Food JV" подписали соглашение об открытии кредитной линии для реализации инвестиционного проекта по строительству завода по переработке фруктов и овощей, производству концентратов фруктовых соков в Алматинской области. Общая стоимость проекта составила 9,5 млрд тенге, из которых 7,1 млрд финансирует БРК.

Благодаря подписанному трехстороннему соглашению 39,4% от суммы финансирования – 2,8 млрд тенге – составила гарантия Фонда "Даму". Это открывает новые возможности в реализации инвестиционного проекта компании.

На сегодняшний день в Фонде "Даму" в рамках ГФ-2 на рассмотрении находятся еще два проекта на сумму 52,3 млрд тенге. Отмечается, что создание ГФ-2 стало важным шагом в совершенствовании государственной поддержки бизнеса, особенно в части крупных проектов, направленных на диверсификацию экономики и развитие приоритетных отраслей.