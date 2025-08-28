#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.63
622.52
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.63
622.52
6.69
Финансы

Доллар слегка подешевел на торгах 28 августа

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 15:40 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 28 августа 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 537,76 тенге, снизившись на 0,16 тенге.

Курс российского рубля вырос до 6,69 тенге (+0,01).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,21 тенге (+0,19).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 537,5-539,9 тенге, евро – по 625,5-629,5 тенге, рубли – по 6,59-6,71.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 28 августа.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,73%, до 67,55 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 0,80%, до 63,64 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 537,63 тенге, евро – 622,52 тенге, рубля – 6,69 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 28 августа, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Клиенты Altyn Bank смогут оплачивать покупки по QR через POS-терминалы Halyk Bank
Финансы
15:57, Сегодня
Клиенты Altyn Bank смогут оплачивать покупки по QR через POS-терминалы Halyk Bank
Ставки по вкладам в Казахстане бьют рекорды 1990-х годов
Финансы
15:06, Сегодня
Ставки по вкладам в Казахстане бьют рекорды 1990-х годов
Новый механизм господдержки: ФРП "Даму" впервые выступит гарантом по кредиту от БРК
Финансы
14:22, Сегодня
Новый механизм господдержки: ФРП "Даму" впервые выступит гарантом по кредиту от БРК
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: