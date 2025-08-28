Доллар слегка подешевел на торгах 28 августа

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 28 августа 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 537,76 тенге, снизившись на 0,16 тенге.

Курс российского рубля вырос до 6,69 тенге (+0,01).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,21 тенге (+0,19).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 537,5-539,9 тенге, евро – по 625,5-629,5 тенге, рубли – по 6,59-6,71.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 28 августа.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,73%, до 67,55 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 0,80%, до 63,64 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 537,63 тенге, евро – 622,52 тенге, рубля – 6,69 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 28 августа, можно здесь.