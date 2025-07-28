Доллар подешевел на торгах 28 июля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 541,35 тенге, снизившись на 3,5 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 6,81 тенге (-0,04).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,53 тенге (-0,52).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 542,5-545,5 тенге, евро – по 633-638 тенге, рубли – по 6,75-6,87 тенге.
Мировые цены на нефть продолжают расти на торгах 28 июля.
Так, стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,58%, до 68,05 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подорожали на 0,58%, до 65,54 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 544,87 тенге, евро – 639,02 тенге, рубля – 6,88 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 28 июля, можно здесь.