Доллар еще слегка подешевел на торгах 28 января
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 516,13 тенге, снизившись еще на 0,37 тенге.
Торги по юаню не проводились в связи с праздничными днями в Китае.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 516,7-519,3 тенге, евро – по 539,5-543,5 тенге, рубли – по 5,19-5,29 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 28 января.
Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,43%, до 76,51 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подорожали на 0,49%, до 73,53 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 516,77 тенге, евро – в 542,87 тенге, рубля – в 5,33 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 28 января, можно здесь.