Доллар еще слегка подешевел на торгах 28 января

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 28 января 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 516,13 тенге, снизившись еще на 0,37 тенге.

Торги по юаню не проводились в связи с праздничными днями в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 516,7-519,3 тенге, евро – по 539,5-543,5 тенге, рубли – по 5,19-5,29 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 28 января.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,43%, до 76,51 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подорожали на 0,49%, до 73,53 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 516,77 тенге, евро – в 542,87 тенге, рубля – в 5,33 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 28 января, можно здесь.