Финансы

Доллар подешевел еще на 4 тенге на торгах 28 ноября

Обмен валют, обменник, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 15:39 Фото: pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 28 ноября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 512,53 тенге, снизившись еще на 4,25 тенге.

Курс российского рубля понизился до 6,57 тенге (-0,03).

Курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,84 тенге (-0,40).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 511,3-515 тенге, евро – по 590,5-597,5 тенге, рубли – по 6,44-6,57.

Мировые цены на нефть растут на торгах 28 ноября.

Так, цена февральских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,35% относительно предыдущего закрытия, до 63,09 доллара за баррель.

Январские фьючерсы на WTI подорожали на 0,73%, до 59,08 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 516,86 тенге, евро – 598,68 тенге, рубля – 6,58 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 28 ноября, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
