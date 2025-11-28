Доллар подешевел еще на 4 тенге на торгах 28 ноября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 512,53 тенге, снизившись еще на 4,25 тенге.
Курс российского рубля понизился до 6,57 тенге (-0,03).
Курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,84 тенге (-0,40).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 511,3-515 тенге, евро – по 590,5-597,5 тенге, рубли – по 6,44-6,57.
Мировые цены на нефть растут на торгах 28 ноября.
Так, цена февральских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,35% относительно предыдущего закрытия, до 63,09 доллара за баррель.
Январские фьючерсы на WTI подорожали на 0,73%, до 59,08 доллара.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 516,86 тенге, евро – 598,68 тенге, рубля – 6,58 тенге.
