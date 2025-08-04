Операторы интернет-платформ будут передавать данные по физлицам в органы госдоходов

Минфин разработал Правила представления операторами интернет-платформ в органы государственных доходов сведений о лицах, зарегистрированных на интернет-платформе, оказывающих заказчикам услуги или работы с использованием интернет-платформы, сообщает Zakon.kz.

Целью проекта является обеспечения полноты и прозрачности доходов физических лиц (в том числе самозанятых) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность с использованием интернет-платформ, через которых не осуществляется оплата за оказывающие услуги или выполняющие работы.

Также предусматривается упрощение порядка исполнения налоговых обязательств и обязательств по социальным платежам исполнителями интернет-платформ. Тем самым снижается доля неформальной занятости, повышается гражданской активности, улучшается кассовая дисциплина и воспитание правовой культуры граждан в вопросах защиты собственных интересов.

Ожидаемый результат от принятия правил:

Определение единых требований к порядку, срокам и форме представления операторами интернет-платформ сведений о лицах, оказывающих услуги или выполняющих работы с использованием интернет-платформ, при отсутствии оплаты через такие платформы.

Повышение эффективности контроля со стороны ОГД за доходами физлиц (в т.ч. самозанятых) и ИП, осуществляющих деятельность с использованием интернет-платформ.

Создание правовых условий для легализации доходов физлиц и ИП и повышения уровня добровольного соблюдения налогового законодательства.

Содействие развитию добросовестной конкуренции в сфере оказания услуг и выполнения работ.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 августа.