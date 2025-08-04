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Право

Операторы интернет-платформ будут передавать данные по физлицам в органы госдоходов

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 12:38 Фото: freepik
Минфин разработал Правила представления операторами интернет-платформ в органы государственных доходов сведений о лицах, зарегистрированных на интернет-платформе, оказывающих заказчикам услуги или работы с использованием интернет-платформы, сообщает Zakon.kz.

Целью проекта является обеспечения полноты и прозрачности доходов физических лиц (в том числе самозанятых) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность с использованием интернет-платформ, через которых не осуществляется оплата за оказывающие услуги или выполняющие работы.

Также предусматривается упрощение порядка исполнения налоговых обязательств и обязательств по социальным платежам исполнителями интернет-платформ. Тем самым снижается доля неформальной занятости, повышается гражданской активности, улучшается кассовая дисциплина и воспитание правовой культуры граждан в вопросах защиты собственных интересов.

Ожидаемый результат от принятия правил:

  • Определение единых требований к порядку, срокам и форме представления операторами интернет-платформ сведений о лицах, оказывающих услуги или выполняющих работы с использованием интернет-платформ, при отсутствии оплаты через такие платформы.
  • Повышение эффективности контроля со стороны ОГД за доходами физлиц (в т.ч. самозанятых) и ИП, осуществляющих деятельность с использованием интернет-платформ.
  • Создание правовых условий для легализации доходов физлиц и ИП и повышения уровня добровольного соблюдения налогового законодательства.
  • Содействие развитию добросовестной конкуренции в сфере оказания услуг и выполнения работ.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 августа.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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