Представление сведений банками, игорным бизнесом, операторами интернет-платформ в КГД: утверждены правила

Минфин подписал приказ о представлении в орган госдоходов банками второго уровня и организациями, осуществляющими банковские операции, организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность букмекерской конторы, операторами интернет-платформ сведений, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены:

Правила и сроки представления в орган государственных доходов банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сведений об итоговых суммах платежей, поступивших на счет физического лица, индивидуального предпринимателя, применяющего специальный налоговый режим или являющегося пользователем специального мобильного приложения для осуществления предпринимательской деятельности, за календарный месяц, за исключением сумм платежей, сведения по которым поступают в специальное мобильное приложение.

форма сведений об итоговых суммах платежей, поступивших на счет физического лица, индивидуального предпринимателя, применяющего специальный налоговый режим или являющегося пользователем специального мобильного приложения для осуществления предпринимательской деятельности, за календарный месяц, за исключением сумм платежей, сведения по которым поступают в специальное мобильное приложение;

Категории налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей или лиц, занимающихся частной практикой, юридических лиц, по которым представляются банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сведения по итоговым суммам платежей за календарный год, поступившим на текущий счет посредством применения оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных карточек и мобильных платежей;

Правила и сроки представления банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сведений по итоговым суммам платежей за календарный год, поступившим на текущий счет посредством применения оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных карточек и мобильных платежей;

форма сведений по итоговым суммам платежей за календарный год, поступившим на текущий счет налогоплательщика – индивидуального предпринимателя, лиц, занимающихся частной практикой, юридических лиц, посредством применения оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных карточек и мобильных платежей;

Перечень сведений, подлежащих представлению в органы государственных доходов организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность букмекерской конторы или тотализатора, посредством интеграции аппаратно-программных комплексов с информационными системами органа государственных доходов;

форма сведений, подлежащих представлению в органы государственных доходов организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность букмекерской конторы или тотализатора, посредством интеграции аппаратно-программных комплексов с информационными системами органа государственных доходов;

форма реестра договоров имущественного найма (аренды);

Правила составления и представления в органы государственных доходов формы реестра договоров имущественного найма (аренды) (форма 871.00) лицом (арендодателем), предоставляющим во временное владение и пользование торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе на торговых рынках.

Правила взаимодействия органа государственных доходов с операторами интернет-платформ по передаче сведений по физическим лицам, осуществляющим деятельность с использованием интернет-платформы, а также являющимся исполнителями в соответствии с Социальным кодексом РК, и с уполномоченными банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в целях передачи сведений по операциям в специальное мобильное приложение.

форма сведений по физическим лицам, осуществляющим деятельность с использованием интернет-платформы, а также являющимся исполнителями в соответствии с Социальным кодексом РК, представляемых операторами интернет-платформ.

Так, говорится, что сведения передаются с информационных систем (ИС) банковских организаций по плательщикам на основании их согласия на раскрытие банковской тайны, данного обслуживающему банку, в ИС Комитета государственных доходов МФ РК.

Согласие плательщиками подписывается в СМП с обязательным удостоверением электронной цифровой подписью.

СМП обеспечивает получение банковскими организациями электронного документа, подтверждающего наличие согласия.

В ИС Комитета формируется, выгружается посредством электронного взаимодействия первоначальный список плательщиков с отметкой о наличии их согласия, который передается для загрузки в ИС банковских организаций.

Обновление информации в списке по измененным, дополненным, удаленным данным плательщиков осуществляется Комитетом в рамках электронного взаимодействия в онлайн-режиме.

Предусмотрено, что банковские организации формируют сведения и передают в ИС Комитета ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, посредством использования открытого API-сервиса по приему электронных данных в XML-формате.

При отсутствии интеграции ИС Комитета с ИС банковских организаций:

Комитет ежемесячно, 1-го числа месяца, следующего за отчетным:

формирует и выгружает в файл "ESB_BVU_spisok_дд.мм.гггг" Список по состоянию на 00:00 часов указанной даты;

размещает вышеуказанный файл на sftp-сервере Комитета в папке "ESB_BVU_spisok_дд.мм.гггг." для загрузки в ИС банковских организаций;

банковские организации ежемесячно, 5-го числа месяца, следующего за отчетным, выгружают по списку Сведения и размещают их на sftp-сервере Комитета в папке "ESB_BVU_Наименование банка_sved_ дд.мм.гггг", предусмотренной для каждой банковской организации в папке "ESB_BVU_sved_ дд.мм.гггг".

Категории налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, юридических лиц, по которым представляются банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сведения по итоговым суммам платежей за календарный год, поступившим на текущий счет посредством применения оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных карточек и мобильных платежей:

Индивидуальные предприниматели.

Лица, занимающиеся частной практикой.

Юридические лица, применяющие специальные налоговые режимы.

Юридические лица, являющиеся субъектами игорного бизнеса.

Комитет ежегодно, в срок не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом, формирует по состоянию на 31 декабря отчетного года в формате Microsoft Excel список налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, юридических лиц, соответствующих указанным категориям.

Комитет в течение 10 календарных дней с момента формирования списка направляет в банковские организации запрос о представлении сведений.

Банковские организации в течение 20 рабочих дней со дня получения запроса о представлении сведений передают в Комитет сведения в виде электронного документа в формате Microsoft Excel.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.