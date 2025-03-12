Для КГД установят срок передачи сведений о суммах соцотчислений операторам интернет-платформ

Минтруда подготовило поправки в правила определения ставок соцотчислений, взносов ОСМС, ИПН и перечисления их оператором интернет-платформы за таксистов и курьеров, сообщает Zakon.kz.

В частности, устанавливается конкретный срок передачи Комитетом государственных доходов операторам интернет-платформ сведений об исчисленных суммах индивидуального подоходного налога и социальных платежей, пени, а также сведения о выбранных размерах ставок исполнителями.

Так, говорится, что КГД посредством сервисов интеграционного взаимодействия в режиме актуализации ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, передает сведения об исчисленных суммах индивидуального подоходного налога и социальных платежей или пени за их несвоевременную или неполную уплату, а также выбранные опции исполнителей:

оператору – для удержания и перечисления;

в АИС МТСЗН РК – для осуществления государственной корпорацией сверки с суммами социальных платежей, перечисленными оператором.

Вместе с тем в правила добавлено, что удержанные (начисленные) суммы индивидуального подоходного налога, в том числе задолженности, пени за его несвоевременную или неполную уплату перечисляются оператором безналичным способом через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, в орган государственных доходов по месту нахождения исполнителя.

Удержанные (начисленные) суммы социальных платежей, в том числе задолженности или пени за их несвоевременную или неполную уплату перечисляются оператором безналичным способом через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на банковский счет государственной корпорации .

При этом перечисление сумм производится оператором отдельными платежными поручениями ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

В сводном платежном поручении по каждому исполнителю, за которого производится перечисление, указываются:

ИИН; фамилия, имя, отчество;

перечисляемая сумма;

период (месяц и год в формате "ММГГГГ"), за который производится уплата; код назначения платежа.

При несвоевременном перечислении оператором индивидуального подоходного налога и социальных платежей перечисление производится за каждый месяц отдельно с формированием сводного платежного поручения.

Также уточняется, что исполнитель может изменять выбранный размер ставок социальных платежей на предстоящий месяц в специальном мобильном приложении один раз в месяц до 10 числа месяца, предшествующего месяцу, за который производится расчет социальных платежей.

Расчет социальных платежей производится с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведено изменение размера ставок социальных платежей исходя из установленной ставки.

Размер ставки индивидуального подоходного налога применяется в соответствии с пунктом 1 статьи 686-3 Налогового кодекса.

Объектом исчисления индивидуального подоходного налога и социальных платежей является доход, полученный исполнителем за оказанные услуги и выполненные работы.

При этом объект исчисления в месяц с одной интернет-платформы не может превышать:

для исчисления ОПВ – 50-кратный минимальный размер заработной платы;

для исчисления СО – 7-кратный минимальный размер заработной платы;

для исчисления ВОСМС – 10-кратный минимальный размер заработной платы.

Минимальный размер заработной платы в 2025 году составляет 85 000 тенге.

Также говорится, что оператор ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, передает сведения о доходах, полученных при оказании услуг или выполнении работ исполнителями в Комитет государственных доходов по форме посредством интеграционного взаимодействия со специальным мобильным приложением.

При этом дополнено, что в случае отсутствия интеграционного взаимодействия со специальным мобильным приложением Оператор передает указанные сведения в КГД МФ РК в виде электронного документа в формате Microsoft Excel.

Как поясняется, учитывая неготовность сервиса, предлагается установить порядок передачи сведений в виде электронного документа в ручном режиме.

Поправки разработаны в связи с внедрением международного стандарта ISO 20022 в платежные системы Казахстана.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 апреля.

С 1 сентября 2024 года в Казахстане стал действовать СНР для таксистов, курьеров, фрилансеров и других лиц, предоставляющих свои услуги посредством интернет-платформ. Это налоговый режим с использованием специального мобильного приложения: 4% от дохода.