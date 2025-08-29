#АЭС в Казахстане
Нацбанк не видит избытка рублей в Казахстане

Председатель Национального банка (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 29 августа 2025 года сообщил, что Казахстан из России покупает больше, чем продает, и, как итог, рублей всегда нужно больше, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Нацбанка отрицает накопление рублей в экономике Казахстана.

"Они у нас используются из-за импорта товаров из России. К сожалению, у нас с Россией сложился отрицательный торговый баланс: мы из России покупаем больше, чем продаем. Это значит, что нам нужно больше рублей, чтобы что-то у них покупать, нежели им нужны тенге или доллары", – сказал Тимур Сулейменов.

По его словам, сейчас около 90% расчетов во взаимной торговле между Казахстаном и Россией производится в рублях, и "у нас в экономике не хватает рублей, в итоге приходится менять тенге на доллар и доллар на рубль".

"Для рубля, сколько бы его там ни было у нас в стране, всегда есть способ его использования. Потому что банк или обменник, кто бы то ни был, покупая рубль, продает его, а потом предприятие, покупая продукцию, утилизирует рубль, чтобы заплатить своему российскому контрагенту. Поэтому накопления российского рубля не происходит, а происходит его постоянная утилизация из-за того, что у нас такой торговый баланс сложился", – добавил глава Нацбанка.

Ранее Тимур Сулейменов также ответил на слухи об убытках Нацфонда.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Глава Нацбанка объяснил, почему не увеличили размер МЗП в Казахстане
Финансы
16:40, Сегодня
Глава Нацбанка объяснил, почему не увеличили размер МЗП в Казахстане
Могут ли перестать принимать в магазинах "старые" 5000 тенге
Финансы
16:07, Сегодня
Могут ли перестать принимать в магазинах "старые" 5000 тенге
Ужесточить условия выдачи потребительских кредитов могут в Казахстане
Финансы
15:58, Сегодня
Ужесточить условия выдачи потребительских кредитов могут в Казахстане
