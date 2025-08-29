Глава Нацбанка объяснил, почему не увеличили размер МЗП в Казахстане

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 29 августа 2025 года прокомментировал петицию о повышении размера минимальной заработной платы (МЗП), передает корреспондент Zakon.kz.

На сегодня размер МЗП в Казахстане составляет 85 тыс. тенге.

"Можно спорить со мной, но чаще всего, наверное, такой зарплаты в Казахстане нет. Все-таки больше получают у нас. Средняя зарплата – 460 тыс. тенге, медианная – 300 с чем-то. То есть 85 тыс. – это больше статистическая погрешность, расчетный показатель. Каким-то образом его идеализировать, что если его поднимут, то и весь уровень заработных плат в Казахстане поднимется, я бы не стал", – отметил Тимур Сулейменов.

По его словам, в этом случае заработную плату могут поднять только в госсекторе. Но нужно учитывать и тот факт, что там из 9-10 млн человек работают 1,2 млн. Остальные заняты в рынке.

"А рынок стал бы поднимать зарплату или нет – это уже другой вопрос. МЗП – это не панацея. У нас иногда бывают такие флешбеки, как где-то приняли решение, и все подняли зарплату по всей системе – мы все-таки не в плановой экономике живет, и от того, что МЗП подняли бы, не факт, что ваш сосед-руководитель ИП или ТОО своим сотрудникам бы поднял зарплату. МЗП – это не МРП, который каждый год пересчитывается", – подчеркнул глава Нацбанка.

В целом, по его данным, для повышения МЗП нужны достаточно глубокие изыскания и по производительности труда, и по социальным эффектам, и по эффектам на инфляцию.

"Видимо, правительство сочло, что еще рано (повышать. – Прим. ред.), и не стало... Сейчас он составляет 85 тыс. тенге. А до этого 28 тыс. он был в течение лет 10, наверное. То есть МЗП – это не МРП, который ежегодно пересчитывается. Он должен пересчитываться исходя из структурных преобразований в рынке труда, производительности и так далее. Если их нет, если у тебя производительность низкая, а зарплата высокая, ты теряешь свою конкурентоспособность, и это очень сильный проинфляционный фактор", – пояснил Тимур Сулейменов.

27 июня 2025 года министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала о возможности пересмотра размера минимальной заработной платы. Она тогда напомнила, что в 2024 году министерством впервые была утверждена методология определения МЗП в зависимости от производительности труда, медианной заработной платы на рынке и уровня инфляции.