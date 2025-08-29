#АЭС в Казахстане
Финансы

Глава Нацбанка не исключает возможность повышения базовой ставки в Казахстане

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 14:44 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 29 августа 2025 года рассказал о возможности пересмотра базовой ставки. На сегодня она остается на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п., передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Нацбанка отметил, что проинфляционное давление в экономике все еще сохраняется и борьба с инфляцией продолжается.

"Дальнейшее решение по денежно-кредитной политике будет зависеть от соответствия фактической инфляции прогнозной траектории, но с учетом изменений в балансе рисков. При отсутствии значимого замедления темпов инфляции в ближайшие месяцы комитет намерен ужесточать складывающиеся денежно-кредитные условия для того, чтобы вернуть инфляцию к траектории по направлению к цели в 5%. Таким образом, повышение базовой ставки на ближайших заседаниях не исключается", – сообщил Тимур Сулейменов.

Между тем, по его данным, прогноз инфляции на текущий год уточнен. Так, в 2025 году ожидается инфляция в диапазоне 11-12,5%. Прогнозы на последующие годы не изменились.

"В 2026 году рост цен составит 9,5-11,5%, в 2027 году инфляция будет снижаться до уровня 5,5-7,5%", – подчеркнул глава Нацбанка.

29 августа 2025 года Нацбанк Казахстана принял решение по базовой ставке: монетарный регулятор заявил о сохранении базовой ставки на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
