Доллар подорожал на торгах 29 августа

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 29 августа 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 538,54 тенге, поднявшись на 0,77 тенге.

Курс российского рубля вырос до 6,70 тенге (+0,01).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,53 тенге (+0,32).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 537,1-539,5 тенге, евро – по 626-630 тенге, рубли – по 6,59-6,71.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 29 августа.

Так, октябрьские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 36 центов до $68,26 за баррель, а более активный ноябрьский контракт снизился на 29 центов до $67,69.

Нефть WTI упала на 28 центов до $64,32 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 537,76 тенге, евро – 627,62 тенге, рубля – 6,7 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 29 августа, можно здесь.