Доллар подорожал на торгах 29 августа
Средневзвешенный курс доллара составил 538,54 тенге, поднявшись на 0,77 тенге.
Курс российского рубля вырос до 6,70 тенге (+0,01).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,53 тенге (+0,32).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 537,1-539,5 тенге, евро – по 626-630 тенге, рубли – по 6,59-6,71.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 29 августа.
Так, октябрьские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 36 центов до $68,26 за баррель, а более активный ноябрьский контракт снизился на 29 центов до $67,69.
Нефть WTI упала на 28 центов до $64,32 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 537,76 тенге, евро – 627,62 тенге, рубля – 6,7 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 29 августа, можно здесь.