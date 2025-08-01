Доллар снова подорожал на торгах 1 августа
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 543,24 тенге, поднявшись на 2,52 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля вырос до 6,77 тенге (+0,06).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 74,98 тенге (-0,16).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 543,1-545,7 тенге, евро – по 620-624 тенге, рубли – по 6,59-6,71 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 1 августа.
Так, стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,26%, до 71,89 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подорожали на 0,30%, до 69,47 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 540,78 тенге, евро – 618,65 тенге, рубля – 6,71 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 1 августа, можно здесь.