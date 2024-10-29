Доллар существенно подорожал на торгах 29 октября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 491,70 тенге, поднявшись еще на 3,39 тенге.
Средневзвешенный курс юаня вырос до 68,66 тенге (+0,52).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 490,5-493,9 тенге, евро – по 530-534,5 тенге, российские рубли – по 4,99-5,09 тенге.
Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 29 ноября.
Так, стоимость фьючерсов на Brent на январь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,49%, до 71,35 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подорожали на 0,55%, до 67,75 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 487,81 тенге, евро – в 527,62 тенге, рубля – в 5,02 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 29 октября, можно здесь.