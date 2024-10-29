Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Доллар существенно подорожал на торгах 29 октября

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 15:39 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 29 октября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 491,70 тенге, поднявшись еще на 3,39 тенге.

Средневзвешенный курс юаня вырос до 68,66 тенге (+0,52).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 490,5-493,9 тенге, евро – по 530-534,5 тенге, российские рубли – по 4,99-5,09 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 29 ноября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на январь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,49%, до 71,35 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подорожали на 0,55%, до 67,75 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 487,81 тенге, евро – в 527,62 тенге, рубля – в 5,02 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 29 октября, можно здесь.

Читайте также

тенге и доллар
Доллар скоро будет по 460 тенге, хотя должен быть по 520 – экономист
рука и деньги
Как сохранить свои деньги на депозите – советы экономистов
Обмен валют, деньги, Казахстан
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 29 октября
Лариса Черненко
KASE 2024 год Курсы валют Обменные пункты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
детей экстренно вывозят из российского пансионата
Казахстанских школьников экстренно вывозят из российского пансионата
Топ идеальных пород собак для содержания в квартире
Пять лучших пород собак для содержания в квартире
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Повзрослевшая внучка 70-летнего Игоря Крутого восхитила подписчиков композитора танцем
Повзрослевшая внучка 70-летнего Игоря Крутого восхитила подписчиков композитора танцем
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: