Доллар резко подорожал на торгах 29 сентября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 548,79 тенге, резко поднявшись на 4,34 тенге.
Курс рубля повысился до 6,59 тенге (+0,09).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 76,90 тенге (+0,73).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 546,1-548,5 тенге, евро – по 640-645 тенге, рубли – по 6,43-6,59.
Мировые цены на нефть снижатся на торгах 29 сентября.
Так, баррель нефти марки Brent на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) подешевел на 0,32 доллара – до 69,81 доллара.
Стоимость нефти марки Light на нью-йоркской товарной бирже NYMEX (New York Mercantile Exchange), снизившись на 0,42 доллара, составила 65,3 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 544,26 тенге, евро – 634,72 тенге, рубля – 6,52 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 29 сентября, можно здесь.