Доллар резко подорожал на торгах 29 сентября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 29 сентября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 548,79 тенге, резко поднявшись на 4,34 тенге.

Курс рубля повысился до 6,59 тенге (+0,09).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 76,90 тенге (+0,73).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 546,1-548,5 тенге, евро – по 640-645 тенге, рубли – по 6,43-6,59.

Мировые цены на нефть снижатся на торгах 29 сентября.

Так, баррель нефти марки Brent на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) подешевел на 0,32 доллара – до 69,81 доллара.

Стоимость нефти марки Light на нью-йоркской товарной бирже NYMEX (New York Mercantile Exchange), снизившись на 0,42 доллара, составила 65,3 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 544,26 тенге, евро – 634,72 тенге, рубля – 6,52 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 29 сентября, можно здесь.