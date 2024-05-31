Тимур Сулейменов: Мы продолжим отслеживать влияние реформ ЖКХ на инфляцию

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов объяснил снижение базовой ставки до 14,5% и рассказал, что может повлиять на дальнейшие решения монетарного регулятора, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отметим, сегодня Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение снизить базовую ставку на 25 б.п. – до 14,5% годовых с коридором +/- 1 п.п. По словам главы Нацбанка, в основе принятого решения лежат обновленные прогнозы инфляции и роста экономики, а также результаты анализа фактических данных и баланса рисков.

"В текущих условиях мы продолжаем наблюдать снижение годовой инфляции в соответствии с прогнозами. Позитивным сигналом для нас является наметившееся замедление устойчивой части роста цен в марте-апреле т.г. Однако в то же время вновь наблюдается рост инфляционных ожиданий. Это подтверждает необходимость продолжения дезинфляционной политики", – сказал Тимур Сулейменов.

Фото: Национальный банк РК

Он отметил, что замедление инфляции происходит в условиях ослабления глобального инфляционного давления, снижения цен производителей продуктов питания, а также умеренно-жесткой денежно-кредитной политики.

"Мы продолжим внимательно отслеживать влияние реформ регулируемых цен на экономику и инфляцию, не реагируя повышением ставки на прямые эффекты, но готовы отреагировать на возможные вторичные эффекты", – подчеркнул глава Нацбанка Тимур Сулейменов.

Фото: Национальный банк РК

Месячная инфляция в апреле составила 0,6%, что соответствует средней исторической динамике. В условиях низкого роста цен на продовольственные товары показатели базовой и сезонно очищенной инфляции снижаются второй месяц подряд. И для Нацбанка крайне важно закрепить данный тренд.

"При этом экономика Казахстана, согласно краткосрочному индексу экономической активности, за январь-апрель 2024 года выросла на 3,9%. Рост деловой активности поддерживается как внутренним, так и внешним спросом. Все основные отрасли экономики растут устойчивыми темпами", – заключил Тимур Сулейменов.

Ранее эксперты поделились с нами мнениями о том, какое решение может принять Нацбанк Казахстана по базовой ставке.

Он отметил, что замедление инфляции происходит в условиях ослабления глобального инфляционного давления, снижения цен производителей продуктов питания, а также умеренно-жесткой денежно-кредитной политики. В апреле Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка сохранил базовую ставку на уровне 14,75% годовых с коридором +/– 1 процентных пункта.