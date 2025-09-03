Добровольные пенсионные взносы как инструмент увеличения пенсионного капитала и мотивации сотрудников

Казахстанская накопительная пенсионная система позволяет каждому из нас проявлять инициативу и активность в формировании будущей пенсии. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Если, к примеру, для достижения желаемого размера пенсии недостаточно 10% ежемесячных обязательных пенсионных взносов, то можно дополнить их добровольными пенсионными взносами (ДПВ). Это понятный и доступный инструмент, позволяющий увеличивать пенсионный капитал, а работодателям – мотивировать сотрудников и получать налоговые преимущества.

ДПВ – это эффективный способ существенно пополнить свои пенсионные накопления. Само название говорит о том, что их может вносить любой желающий. Граждане платят ДПВ по собственной инициативе, самостоятельно устанавливая их размер и периодичность. Причем вносить их можно не только за себя, но и за своих близких, в том числе и за несовершеннолетних детей.

Как работает ДПВ в Казахстане?

Казахстанским законодательством предусмотрены все необходимые нормы и стимулирующие меры для осуществления населением ДПВ, в том числе с уплатой работодателем ДПВ в пользу работника.

Среди ключевых особенностей ДПВ в Казахстане можно выделить следующие:

автоматическое открытие счета. Счета по ДПВ, как и по всем видам взносов, открываются в ЕНПФ автоматически при поступлении первого взноса. Вкладчику нет необходимости посещать офис ЕНПФ для открытия счета;

инвестирование и право передачи ДПВ частным управляющим (УИП) в полном объеме. Вкладчики имеют право перевести добровольные накопления УИП, предлагающим разные инвестиционные стратегии, в размере 100%;

возможность получить выплаты до наступления пенсионного возраста. Это могут сделать граждане, достигшие 50 лет, люди, имеющие инвалидность, иностранцы и лица без гражданства, выехавшие на постоянное место жительства за пределы страны, если иное не предусмотрено казахстанским законодательством и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;

налоговые льготы и использование ДПВ в качестве инструмента мотивации сотрудников. Юридические лица могут перечислять ДПВ за своих сотрудников, включая эту опцию в социальный пакет. ДПВ при уплате работодателем не считаются доходом сотрудника и не облагаются индивидуальным подоходным налогом (ИПН). А работодатель при этом не только мотивирует своих работников, но и уменьшает налогооблагаемую базу при расчете корпоративного подоходного налога. Кстати, эта льгота сохранится в новом Налоговом кодексе РК, который вступит в силу с 2026 года. Также им определено, что выплаты накоплений за счет ДПВ, как и другие виды выплат, будут полностью освобождены от уплаты ИПН. Таким образом, ДПВ выгодны и сотруднику, и работодателю.

Стоит отметить, что в случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления, в том числе за счет ДПВ, они наследуются в порядке, установленном законодательством Казахстана.

Несмотря на то, что в Казахстане перечисление ДПВ пока не так популярно, наблюдается положительная динамика роста добровольных накоплений. К примеру, на 01.07.2025 года в ЕНПФ открыто свыше 454 тыс. счетов по ДПВ, на которых накоплено более 8,73 млрд тенге. Для сравнения: в 2020 году таких счетов было всего около 40 тысяч. То есть количество счетов по учету ДПВ за 4,5 года выросло в 11 раз.

Международный опыт

По результатам исследований экспертами Всемирного Банка сделан вывод, что участие работодателей в финансировании ДПВ повышает заинтересованность граждан в пенсионных отчислениях на старость. В большинстве развитых стран, например, Великобритании, США, Канаде, Новой Зеландии, добровольные пенсионные планы, поддерживаемые работодателями, формируют основу профессиональной пенсии и являются наиболее эффективным способом расширения охвата работников ДПВ.

В мире широко применяется практика коллективных добровольных пенсионных планов по принципу "matching contribution" (встречные взносы), когда работодатель дополняет взносы сотрудника в равном размере. Это выгодно обеим сторонам: работодатель снижает налогооблагаемую прибыль и мотивирует персонал, а работник увеличивает пенсионные накопления.

Эффективной является и практика автоматической подписки сотрудников на пенсионные планы с правом отказаться от участия (например, Италия, Новая Зеландия, Турция и Великобритания). Такой подход помогает активнее вовлекать людей в процесс формирования дополнительных накоплений. В Великобритании и Ирландии программы автоматической регистрации позволили значительно увеличить уровень участия работников в корпоративных пенсионных программах. К примеру, в Великобритании количество участников таких программ выросло почти в 10 раз – с 2 млн в 2011 году до 21 млн человек в 2019 году.

В Казахстане работники также могут стать участниками корпоративных пенсионных программ. При необходимости работодатели могут получить консультационную поддержку от ЕНПФ по вопросам организации корпоративного пенсионного плана с учетом передового международного опыта.

Почему стоит задуматься о ДПВ уже сегодня?

Согласно оценке в рамках глобального пенсионного индекса MCGPI 2024, составленного Институтом Mercer CFA в 2024 году, казахстанская пенсионная система обладает наиболее уязвимой позицией по суб-индексу "Адекватность". Это значит, что уровень пенсионного обеспечения не всегда соответствует потребностям населения. Эксперты рекомендуют стимулировать граждан к дополнительным сбережениям. Регулярное перечисление ДПВ способствует увеличению пенсионного капитала, а участие работодателя поможет сделать этот процесс эффективнее. ДПВ – это не только дополнительный инструмент накоплений, а возможность самим влиять на качество своей будущей жизни.