Финансы

Могут ли перестать принимать в магазинах "старые" 5000 тенге

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 16:07 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 29 августа 2025 года ответил на беспокойство казахстанцев по поводу возможности выхода из обращения купюры номиналом 5000 тенге старого образца, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Нацбанка напомнил, что есть стандартная норма параллельного обращения – она составляет год или два. 

"Здесь не нужно беспокоиться. Она не изымается из обращения, она уходит из обращения по мере того, как мы рассчитываем. То есть, банки получают от физлиц и юрлиц и сдают нам в хранилище. Хоть через год, через два или три те, у кого старые 5000 остались, они могут прийти в областной филиал Нацбанка и сдать по такому же номиналу. Мы заберем старые банкноты и дадим новые. В этом никаких проблем нет", – отметил Тимур Сулейменов.

11 ноября 2024 года в Национальном банке заявили о продлении по 24 сентября 2025 года периода параллельного обращения банкнот номиналом 5000 тенге образца 2011 года (банкноты старого образца) и банкнот номиналом 5000 тенге измененного дизайна образца 2023 года (банкноты нового образца).

Оксана Даирова
Оксана Даирова
