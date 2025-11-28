Стоит ли казахстанцам ожидать девальвации тенге, рассказал глава Нацбанка

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 28 ноября 2025 года рассказал, что будет с курсом тенге в ближайшее время, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что на фоне очередного укрепления тенге по отношению к доллару у населения возникли опасения, что это временное укрепление. Они поинтересовались, ждать ли казахстанцам моментального падения тенге.

"Да нет, конечно", – заявил в ответ Тимур Сулейменов.

В целом, по его словам, сейчас наблюдается два тренда на валютном рынке. С одной стороны, растет спрос на доллар. Это связано с тем, что значительное количество предприятий и домохозяйств стараются купить как можно больше до налоговых реформ, то есть до того времени, когда НДС будет 16%.

"Если ты импортировал в декабре стиральную машинку или телефон, ты заплатишь НДС 12%, в январе – уже 16%. Соответственно, значительный спрос на импорт мы видим, а он удовлетворяется через доллар, то есть импортируешь через долларовые контракты. И спрос на доллар очень сейчас высокий. В таких условиях почему курс ведет себя в обратную сторону? Здесь работает второй фактор – благодаря принятому в октябре решению, когда мы повысили базовую ставку до 18%, мы сделали тенговые инструменты более привлекательными для международных инвесторов", – пояснил глава Нацбанка.

Ранее председатель Национального банка (НБК) Тимур Сулейменов рассказал, как будет складываться инфляция в Казахстане в ближайшие три года.