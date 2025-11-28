#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
516.86
598.68
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
516.86
598.68
6.58
Общество

Стоит ли казахстанцам ожидать девальвации тенге, рассказал глава Нацбанка

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 14:32 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 28 ноября 2025 года рассказал, что будет с курсом тенге в ближайшее время, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что на фоне очередного укрепления тенге по отношению к доллару у населения возникли опасения, что это временное укрепление. Они поинтересовались, ждать ли казахстанцам моментального падения тенге.

"Да нет, конечно", – заявил в ответ Тимур Сулейменов.

В целом, по его словам, сейчас наблюдается два тренда на валютном рынке. С одной стороны, растет спрос на доллар. Это связано с тем, что значительное количество предприятий и домохозяйств стараются купить как можно больше до налоговых реформ, то есть до того времени, когда НДС будет 16%.

"Если ты импортировал в декабре стиральную машинку или телефон, ты заплатишь НДС 12%, в январе – уже 16%. Соответственно, значительный спрос на импорт мы видим, а он удовлетворяется через доллар, то есть импортируешь через долларовые контракты. И спрос на доллар очень сейчас высокий. В таких условиях почему курс ведет себя в обратную сторону? Здесь работает второй фактор – благодаря принятому в октябре решению, когда мы повысили базовую ставку до 18%, мы сделали тенговые инструменты более привлекательными для международных инвесторов", – пояснил глава Нацбанка.

Ранее председатель Национального банка (НБК) Тимур Сулейменов рассказал, как будет складываться инфляция в Казахстане в ближайшие три года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Стоит ли казахстанцам оформлять сейчас ипотеку, рассказал глава Нацбанка
15:28, Сегодня
Стоит ли казахстанцам оформлять сейчас ипотеку, рассказал глава Нацбанка
Стоит ли казахстанцам ожидать девальвации, рассказал глава Нацбанка
14:10, 29 августа 2024
Стоит ли казахстанцам ожидать девальвации, рассказал глава Нацбанка
Глава Нацбанка о рисках девальвации тенге: Не видим больших причин для паники
13:22, 11 апреля 2025
Глава Нацбанка о рисках девальвации тенге: Не видим больших причин для паники
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: