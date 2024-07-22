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В Казахстане приостановили действие формы декларации о доходах и имуществе

Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 11:35 Фото: freepik
Министр финансов приказом от 16 июля 2024 года приостановил действие формы декларации о доходах и имуществе физического лица, сообщает Zakon.kz.

"Приостановить до 1 августа 2024 года действие подпунктов 3 и 4 пункта 1 приказа министра финансов от 13 сентября 2021 года "Об утверждении формы декларации о доходах и имуществе физического лица и правил ее составления", – говорится в документе.

Речь идет о приостановлении формы декларации о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00), а также правилах ее составления.

Указывается, что на время приостановления указанной декларации и правил ее составления (форма 270.00) декларация представляется ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода, начиная с года, следующего за годом, в котором возникло обязательство по представлению декларации об активах и обязательствах.

Декларация составляется в соответствии с настоящими правилами и представляется с 2022 года:

  • лицами, занимающими ответственную государственную должность, и их супругами;
  • лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, и их супругами;
  • лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругами;
  • лицами, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан" и законами "О банках и банковской деятельности", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг", "О противодействии коррупции";

с 2024 года:

  • лицами, занимающими ответственную государственную должность, и их супругами;
  • лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, и их супругами;
  • лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругами;
  • лицами, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан" и законами "О банках и банковской деятельности", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг", "О противодействии коррупции";
  • работниками государственных учреждений и их супругами, а также работниками субъектов квазигосударственного сектора и их супругами. 

Приказ вводится в действие с 19 июля 2024 года.

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