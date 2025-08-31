Богатое месторождение золота нашли в Казахстане

Казахстан объявил о масштабных открытиях залежей природных ресурсов – найдено 38 новых месторождений, среди которых очаг с примерно 19 тоннами золота и значительные запасы редкоземельных металлов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет DailyGalaxy со ссылкой на данные геологических исследований, опубликованные в журнале Minerals, одним из ключевых открытий стало месторождение редкоземельных элементов в геологической зоне "Жана-Казахстан" в местности Куйрыктиколь в Карагандинской области. Это около 420 км от города Астана.

По оценкам Министерства промышленности и строительства Казахстана, там содержится более 20 млн тонн руды, богатой неодимом, церием, лантаном и иттрием – элементы, которые критически важны для производства электромобилей, ветротурбин, электроники и оборонных технологий. Среднее содержание редкоземельных металлов составляет около 700 граммов на тонну.

Если запасы подтвердятся, Казахстан может выйти в мировые лидеры по масштабам таких ресурсов – сразу после Китая и Бразилии. Это при том, что ранее страна даже не входила в список ключевых поставщиков этих ресурсов.

Исследователи уже испытывают методы добычи, адаптированные к местной геологии. Так, в 2025 году в месторождении Кундибай изучали технологию выщелачивания глин серной кислотой, что позволяет вести более экологичную переработку при низких температурах.

Находки стали частью национальной кампании по геологическому картографированию более 2,2 млн кв. км территории страны. Проект сочетает традиционные полевые методы с данными спутников и геофизическими моделями для более точного определения перспективных зон.

С 2018 по 2024 год в разведку инвестировали 424 млрд тенге (940 млн долларов), а еще 106 млрд тенге (240 млн долларов) было заложено на 2025-й. В сотрудничестве с Геологической службой Финляндии Казахстан активно оцифровывает геологические данные, чтобы ускорить анализ и избежать лишних затрат.

Чтобы избежать роли только сырьевого поставщика, правительство Казахстана стремится создавать совместные предприятия с Италией, Южной Кореей и Китаем. В приоритете – развитие современных технологий добычи и внутренних перерабатывающих мощностей. Ожидается, что первые контракты на поставку сырья помогут привлечь средства для запуска производств редкоземельных металлов – одного из самых дорогих и сложных звеньев этого рынка.

