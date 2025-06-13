В Казахстане нашли 38 новых месторождений

Казахстан масштабирует геологоразведочные работы – только в I квартале 2025 года выявлено 38 перспективных участков с прогнозными ресурсами меди, никеля, угля, золота и редкоземельных металлов. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления пресс-службы главы правительства.

Так, согласно поручению президента страны, к 2026 году геолого-геофизическая изученность территории Казахстана должна достигнуть 2,2 млн кв. км.

На 2024 год охват составил 2 014,4 тыс. кв. км, и работы продолжаются активными темпами.

В первом квартале 2025 года были выполнены масштабные исследования:

дешифровка аэроснимков,

маршрутная съемка,

бурение,

анализ проб воды и радиации,

а также геохимические и камеральные исследования.

Что касается количества прогнозных ресурсов, то показатели составляют:

2,6 млн тонн редкоземельных металлов,

1,1 млрд тонн бурого угля,

3,7 млн тонн меди и никеля,

19 тонн золота.

Примечательно, что на геологоразведочные работы в 2024-2026 годах выделено 22,83 млрд тенге, из которых в 2025 году будет освоено 7,636 млрд тенге. Продолжаются региональные проекты масштаба 1:200 000.

Несомненно, что важную роль играют инвестиции:

"С 2018 по 2024 год в геологоразведку вложено 424 млрд тенге, в 2025 году ожидается рост до 106 млрд".

Упрощенная лицензия на изучение недр без обязательств по объему работ, но с обязательной отчетностью делает рынок доступным для инвесторов.

В начале апреля стало известно, что карагандинские геологи открыли месторождение редкоземельных элементов. Аналогов данного типа редкоземельного оруденения в Казахстане нет.