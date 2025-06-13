В Казахстане нашли 38 новых месторождений
Так, согласно поручению президента страны, к 2026 году геолого-геофизическая изученность территории Казахстана должна достигнуть 2,2 млн кв. км.
На 2024 год охват составил 2 014,4 тыс. кв. км, и работы продолжаются активными темпами.
В первом квартале 2025 года были выполнены масштабные исследования:
- дешифровка аэроснимков,
- маршрутная съемка,
- бурение,
- анализ проб воды и радиации,
- а также геохимические и камеральные исследования.
Что касается количества прогнозных ресурсов, то показатели составляют:
- 2,6 млн тонн редкоземельных металлов,
- 1,1 млрд тонн бурого угля,
- 3,7 млн тонн меди и никеля,
- 19 тонн золота.
Примечательно, что на геологоразведочные работы в 2024-2026 годах выделено 22,83 млрд тенге, из которых в 2025 году будет освоено 7,636 млрд тенге. Продолжаются региональные проекты масштаба 1:200 000.
Несомненно, что важную роль играют инвестиции:
"С 2018 по 2024 год в геологоразведку вложено 424 млрд тенге, в 2025 году ожидается рост до 106 млрд".
Упрощенная лицензия на изучение недр без обязательств по объему работ, но с обязательной отчетностью делает рынок доступным для инвесторов.
В начале апреля стало известно, что карагандинские геологи открыли месторождение редкоземельных элементов. Аналогов данного типа редкоземельного оруденения в Казахстане нет.