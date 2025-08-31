#АЭС в Казахстане
Мир

В Швейцарии производители золота, несмотря на давление, отказались переносить бизнес в США

Швейцария отвергла идею переноса производств в США, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2025 23:52 Фото: pixabay
Производители золота из Швейцарии заявили, что не будут открывать новые заводы в США, несмотря на давление со стороны администрации Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Neue Zürcher Zeitung, до этого бывший швейцарский дипломат Томас Борер предложил перенести часть мощностей по переработке золота в Америку, чтобы снизить напряженность в торговых отношениях с США и сбалансировать торговый баланс. Однако Вашингтон недоволен тем, что Швейцария резко увеличила поставки драгметалла, в связи с чем администрация Трампа ввела 39-процентные пошлины почти на все швейцарские товары.

Отмечается, что в Швейцарии на фоне этой ситуации обсуждались меры по ограничению экспорта золота, включая введение дополнительного налога. Но отрасль категорически отвергла эти предложения, указав, что они ударят по индустрии, обеспечивающей более двух тысяч рабочих мест.

Согласно данным издания, Ассоциация производителей и торговцев драгоценными металлами считает, что идея переноса переработки золота в США лишена смысла. Во-первых, в мире уже существует переизбыток таких мощностей. Во-вторых, перенос может подорвать авторитет маркировки Swiss made, которая является символом качества и доверия на мировом рынке.

Тем временем поставки золота из Швейцарии в США демонстрируют стремительный рост. Только в июле 2025 года в Соединенные Штаты было отправлено 54 тонны драгметалла – в пять раз больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Как именно удалось нарастить экспорт на фоне неопределенности вокруг американских пошлин – неизвестно. В Ассоциации предполагают, что финансовые риски могли взять на себя крупнейшие банки Швейцарии.

Ранее сообщалось, как новые тарифы США могут повлиять на казахстанскую экономику.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
