Полмиллиона казахстанцев имеют проблемные кредиты в банках

Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова 2 сентября 2025 года в кулуарах правительства озвучила данные о казахстанцах, имеющих кредитные задолженности, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным главы агентства, сейчас в банках республики – порядка 500 тыс. человек, которые имеют проблемные кредиты.

"И порядка 350 тыс. человек имеют проблемные кредиты в микрофинансовых организациях", – сказала Мадина Абылкасымова.

Она отметила, что для части должников предусмотрены определенные льготы.

"Почему мы ввели новые правила – у нас есть определенная категория граждан, которые имеют проблемные кредиты и которым финансовые организации, чтобы выдавать им кредиты, либо незначительно снижают суммы долга, либо процентную ставку. По нашим оценкам, таких казахстанцев от 300 до 500 тыс. человек", – добавила Мадина Абылкасымова.

