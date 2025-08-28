#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Финансы

Правила досрочного погашения кредитов меняют в Казахстане с 31 августа

Доллары, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 13:06 Фото: pexels
Казахстанцам напомнили об изменениях в правилах досрочного погашения кредитов: они начнут действовать с 31 августа 2025 года. Об этом говорится в заявлении Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщает Zakon.kz.

Так, специалисты подчеркивают, что досрочное погашение позволяет заемщику сократить переплату по процентам и ускорить исполнение долговых обязательств.

Оно может быть полным – с погашением всей задолженности, либо частичным – с внесением суммы сверх установленного графика. При частичном досрочном погашении кредита возможно уменьшить срок кредита при сохранении размера ежемесячного платежа либо снизить суммы ежемесячного платежа при сохранении срока займа.

Также известно, что финансовые организации вправе определять порядок досрочного погашения в рамках законодательства:

  • устанавливать минимальные суммы, сроки подачи заявлений и расчетные даты.
"Заемщикам рекомендуется заранее согласовать с банком выбранный способ перерасчета, а также уточнить порядок списания средств, особенности возврата страховых премий и снятия обременения по ипотеке".Пресс-служба АРРФР

До вступления изменений в силу банки вправе применять штрафные санкции за досрочное погашение: в течение первых шести месяцев – по займам сроком до одного года, и в течение первого года – по займам сроком более одного года.

Теперь же в целях усиления защиты прав потребителей финансовых услуг с 31 августа 2025 года вступает в силу норма, согласно которой штрафные санкции за досрочное погашение будут применяться только к юридическим лицам.

"Физические лица смогут погашать кредиты досрочно в любое время без уплаты неустоек. Эта норма распространяется на все договоры, включая ранее заключенные. Однако обращаем внимание на то, что штрафы и неустойки, уплаченные до вступления изменений в силу, перерасчету или возврату не подлежат".Пресс-служба АРРФР

В заключительной части в агентстве также дали важную рекомендацию казахстанцам:

"Перед принятием решения о досрочном погашении рекомендуется оценить наличие финансового резерва и возможные альтернативы использования свободных средств".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 13:06
Что делать, если коллектор угрожает или нарушает закон

Немного ранее стало известно, что в Казахстане обновят правила снятия наличных денег предпринимателями с банковских счетов. Подробнее об этом можно прочитать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Ставки по вкладам в Казахстане бьют рекорды 1990-х годов
Финансы
15:06, Сегодня
Ставки по вкладам в Казахстане бьют рекорды 1990-х годов
Новый механизм господдержки: ФРП "Даму" впервые выступит гарантом по кредиту от БРК
Финансы
14:22, Сегодня
Новый механизм господдержки: ФРП "Даму" впервые выступит гарантом по кредиту от БРК
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: