Правила досрочного погашения кредитов меняют в Казахстане с 31 августа

Казахстанцам напомнили об изменениях в правилах досрочного погашения кредитов: они начнут действовать с 31 августа 2025 года. Об этом говорится в заявлении Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщает Zakon.kz.

Так, специалисты подчеркивают, что досрочное погашение позволяет заемщику сократить переплату по процентам и ускорить исполнение долговых обязательств.

Оно может быть полным – с погашением всей задолженности, либо частичным – с внесением суммы сверх установленного графика. При частичном досрочном погашении кредита возможно уменьшить срок кредита при сохранении размера ежемесячного платежа либо снизить суммы ежемесячного платежа при сохранении срока займа.

Также известно, что финансовые организации вправе определять порядок досрочного погашения в рамках законодательства:

устанавливать минимальные суммы, сроки подачи заявлений и расчетные даты.

"Заемщикам рекомендуется заранее согласовать с банком выбранный способ перерасчета, а также уточнить порядок списания средств, особенности возврата страховых премий и снятия обременения по ипотеке". Пресс-служба АРРФР

До вступления изменений в силу банки вправе применять штрафные санкции за досрочное погашение: в течение первых шести месяцев – по займам сроком до одного года, и в течение первого года – по займам сроком более одного года.

Теперь же в целях усиления защиты прав потребителей финансовых услуг с 31 августа 2025 года вступает в силу норма, согласно которой штрафные санкции за досрочное погашение будут применяться только к юридическим лицам.

"Физические лица смогут погашать кредиты досрочно в любое время без уплаты неустоек. Эта норма распространяется на все договоры, включая ранее заключенные. Однако обращаем внимание на то, что штрафы и неустойки, уплаченные до вступления изменений в силу, перерасчету или возврату не подлежат". Пресс-служба АРРФР

В заключительной части в агентстве также дали важную рекомендацию казахстанцам:

"Перед принятием решения о досрочном погашении рекомендуется оценить наличие финансового резерва и возможные альтернативы использования свободных средств".

Немного ранее стало известно, что в Казахстане обновят правила снятия наличных денег предпринимателями с банковских счетов. Подробнее об этом можно прочитать по этой ссылке.