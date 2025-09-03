Казахстан снижает зависимость от поставок из России

Внешнеторговый оборот Казахстана в первой половине 2025 года продемонстрировал неоднозначные тенденции. По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, общий товарооборот сократился на 3,1%, до 65,96 млрд долларов США, что в основном было вызвано падением экспорта, сообщает Zakon.kz.

Однако, как отмечают аналитики из Бюро национальной статистики АСПиР РК, эти процессы происходят на фоне важного структурного сдвига: Казахстан заметно снижает свою зависимость от импорта из России.

Это произошло, несмотря на то, что в 2021-2024 годах импорт из России даже вырос на 5,6% (с 17,6 млрд до 18,6 млрд долларов). Тем не менее, доля товаров из РФ в общем объеме импорта Казахстана снизилась с 43% в 2021 году до 31% в 2024-м и до 29% по итогам первого полугодия 2025 года – снижение доли произошло за счет более быстрого роста импорта из других стран.

Ключевые импортные партнеры: доминирование Китая и России

Анализ внешней торговли показывает, что, несмотря на сокращение своей доли, Россия остается одним из двух ключевых поставщиков для Казахстана. При этом в первой половине 2025 года главным партнером по импорту стал Китай, чья доля достигла 28,6%, опередив Россию с ее 28,5%. На третьем месте со значительным отрывом находится Германия с долей 4,8%. Это подчеркивает, что Казахстан остается в сильной зависимости от двух гигантских рынков.

Фото: Zakon.kz

Неравномерный процесс диверсификации

Снижение импортной зависимости от России оказалось неравномерным по регионам страны. По данным Tradereport.kz, наибольший спад наблюдается в крупных экономических центрах, где процесс диверсификации оказался наиболее заметным. Так, в Алматы доля импорта из РФ сократилась с 35% до 20%, в Шымкенте – с 38% до 22%, а в Костанайской области – с 52% до 23%. Заметное снижение также наблюдается в Жамбылской (с 45% до 27%), Карагандинской (с 62% до 44%) и Кызылординской (с 41% до 23%) областях.

В то же время в ряде приграничных областей зависимость остается высокой. В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях доля России в импорте по-прежнему превышает 50%. При этом, как отмечают эксперты, в ряде приграничных областей зависимость остается высокой, что, вероятно, связано с промышленной структурой и логистической близостью.

Фото: Zakon.kz

При этом процесс диверсификации импорта не является универсальным для всех категорий товаров.

"В целом Казахстан движется в сторону снижения зависимости от российских поставок, однако разрыв в динамике между регионами показывает, что процесс диверсификации развивается неравномерно и будет требовать дополнительных усилий для сбалансированного эффекта". Tradereport.kz

Также стоит отметить, что основное сокращение доли приходится на инвестиционные и промежуточные товары, тогда как зависимость по продовольствию и топливно-энергетическим товарам остается высокой (больше 50-60%). Это свидетельствует о том, что казахстанский бизнес активно ищет альтернативных поставщиков для своего производства, но в сферах продовольствия и энергетики сохраняется высокая зависимость.

