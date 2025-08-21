Казахстан стал меньше зарабатывать на экспорте и больше тратить на импорт

Как и в прошлом году, внешнеторговый оборот Казахстана по итогам первого полугодия вновь сократился – сказывается геополитическая неразбериха. Правда, на этот раз снижение оказалось заметно больше, чем в прошлом году, сообщает Zakon.kz.

Год назад объем внешней торговли за январь-июнь уменьшился на 0,4% по сравнению с результатом за аналогичный период предыдущего 2023 года. В текущем же году, по предварительным данным статистиков, произошло снижение уже на 3,1%, до 65,9580 млрд долларов, в абсолютном выражении – на 2,0824 млрд долларов.

Как отмечает экономист Тулеген Аскаров, такая динамика выглядит вполне предсказуемой.

"Спад происходит из-за снижения среднемесячных цен на нефть сорта Brent за первое полугодие на 12,0%, хотя за июнь они и выросли к маю на 7,7%, до 67,61 доллара за баррель". Тулеген Аскаров

Столь же естественно пострадал объем казахстанского экспорта, сократившийся за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,1%, до 36,81 млрд долларов (в абсолютном выражении – на 2,83 млрд долларов).

Фото: Zakon.kz

Импорт же в Казахстан увеличился на 2,6%, или 744,4 млн долларов, до 29,14 млрд долларов. В итоге продолжилось снижение внешнеторгового сальдо Казахстана (разницы между экспортом и импортом) – за первое полугодие оно сократилось на 31,7%, до 7,68 млрд долларов (в абсолютном выражении – на 3,57 млрд долларов). А это негативным образом сказалось на валютных активах Нацбанка, уменьшившихся за первое полугодие на 10,7%, или 2,35 млрд долларов, до 19,63 млрд долларов.

В наибольшей степени уменьшился в текущем году объем торговли Казахстана с партнерами по ЕАЭС – 6,9%, до 13,45 млрд долларов. Источник этого негатива все тот же – значительное падение казахстанского экспорта в эти страны на 14,1% за первое полугодие, до 4,53 млрд долларов. Уменьшился также и импорт от членов ЕАЭС – на 2,8%, до 8,91 млрд долларов. В итоге в торговле с этими партнерами сохраняется значительное отрицательное торговое сальдо не в пользу Казахстана в минус 4,37 млрд долларов.

Фото: Zakon.kz

Товарооборот с государствами – членами СНГ уменьшился в текущем году на 4,0%, до 16,89 млрд долларов. Здесь также произошло одновременное снижение экспорта и импорта – соответственно, на 5,5%, до 7,0502 млрд долларов, и 2,8%, до 9,8424 млрд долларов.

"Здесь статистиками учитываются также данные по странам, не входящим в ЕАЭС, – Азербайджану, Молдове, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану и Украине". Тулеген Аскаров

Среди них у Казахстана сохраняется значительное положительное сальдо в торговле с Узбекистаном (742,4 млн долларов), Азербайджаном (231,8 млн долларов) и Таджикистаном (341,2 млн долларов). Тем не менее и в торговле с партнерами по СНГ также сложился общий отрицательный результат в минус 2,79 млрд долларов.

Уменьшился в первом полугодии и товарооборот со странами дальнего зарубежья – на 2,7%, до 49 млрд долларов.

"Экспорт на этом критически важном для Казахстана направлении, приносящем основной объем валютной выручки, снизился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 7,5%, до 29,77 млрд долларов". Тулеген Аскаров

Зато в отличие от понижения импорта из ЕАЭС и СНГ здесь наблюдается обратный тренд: увеличение импорта на 5,6%, до 19,29 млрд долларов. Тем не менее торговое сальдо на этом направлении осталось положительным в 10,47 млрд долларов, хотя и сократилось за год почти на четверть, отмечает экономист.

Ранее мы рассказали о том, что снижение объема экспорта из Казахстана является прямым последствием конфликта в Украине и смены администрации в США. Главной угрозой для внешней торговли страны стали колебания спроса на сырье. Вторым по значимости фактором оказались валютные и инвестиционные риски.

