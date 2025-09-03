#АЭС в Казахстане
Финансы

Доллар еще подорожал на торгах 3 сентября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 15:41 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 3 сентября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 540,18 тенге, поднявшись на 0,55 тенге.

Курс российского рубля вырос до 6,71 тенге (+0,01).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,53 тенге (+0,09).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 539,1-541,5 тенге, евро – по 626,5-631 тенге, рубли – по 6,61-6,73.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 3 сентября.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на Лондонской бирже ICE Futures составила $68,96 за баррель, что на 0,26% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на 1,45%, до $69,14 за баррель.

Фьючерсы на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,23%, до $65,44 за баррель. 

Утром Национальный банк установил курс доллара в 539,55 тенге, евро – 627,55 тенге, рубля – 6,7 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 3 сентября, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
