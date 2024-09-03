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Доллар еще слегка подрос на торгах 3 сентября

Доллары, тенге, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 15:46 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 3 сентября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 482,74 тенге, поднявшись еще на 0,19 тенге.

Курс китайского юаня, напротив, снизился на 0,27 пункта, до 67,70 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 483,7-485,5 тенге, евро – по 532,5-536,5 тенге, российские рубли – по 5,27-5,39 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 3 сентября.

Фьючерсы на нефть Brent упали на 17 центов, или 0,2%, до 77,35 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate выросли на 50 центов, или на 0,7%, до 74,05 доллара за баррель.

Утром 3 сентября Нацбанк установил курс доллара в 482,53 тенге, евро – в 533,77 тенге, рубля – в 5,41 тенге.

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