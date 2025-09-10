#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
536.76
630.85
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
536.76
630.85
6.45
Финансы

Доллар еще подорожал на торгах 10 сентября

Доллар, доллары, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 15:38 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 10 сентября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 538,20 тенге, поднявшись еще на 1,46 тенге.

Курс рубля понизился до 6,40 тенге (-0,10).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,51 тенге (+0,23).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 537,9-540,3 тенге, евро – по 629-633 тенге, рубли – по 6,25-6,39.

Мировые цены на нефть растут на торгах 10 сентября.

Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) баррель нефти марки Brent подорожал на 0,7 доллара – до 67,09 доллара.

На Нью-Йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) стоимость нефти марки Light, повысившись на 0,69 доллара, составила 63,32 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 536,76 тенге, евро – 630,85 тенге, рубля – 6,45 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 10 сентября, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Минтруда придумали, как бороться с зарплатами "в конвертах"
Финансы
15:07, Сегодня
В Минтруда придумали, как бороться с зарплатами "в конвертах"
Что нужно делать, чтобы зарабатывать больше 85 тыс. тенге – совет главы Минтруда
Финансы
14:45, Сегодня
Что нужно делать, чтобы зарабатывать больше 85 тыс. тенге – совет главы Минтруда
Будут ли сокращать соцвыплаты, объяснила глава Минтруда
Финансы
13:58, Сегодня
Будут ли сокращать соцвыплаты, объяснила глава Минтруда
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: