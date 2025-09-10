Доллар еще подорожал на торгах 10 сентября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 538,20 тенге, поднявшись еще на 1,46 тенге.
Курс рубля понизился до 6,40 тенге (-0,10).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,51 тенге (+0,23).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 537,9-540,3 тенге, евро – по 629-633 тенге, рубли – по 6,25-6,39.
Мировые цены на нефть растут на торгах 10 сентября.
Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) баррель нефти марки Brent подорожал на 0,7 доллара – до 67,09 доллара.
На Нью-Йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) стоимость нефти марки Light, повысившись на 0,69 доллара, составила 63,32 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 536,76 тенге, евро – 630,85 тенге, рубля – 6,45 тенге.
