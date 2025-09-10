Доллар еще подорожал на торгах 10 сентября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 10 сентября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 538,20 тенге, поднявшись еще на 1,46 тенге.

Курс рубля понизился до 6,40 тенге (-0,10).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,51 тенге (+0,23).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 537,9-540,3 тенге, евро – по 629-633 тенге, рубли – по 6,25-6,39.

Мировые цены на нефть растут на торгах 10 сентября.

Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) баррель нефти марки Brent подорожал на 0,7 доллара – до 67,09 доллара.

На Нью-Йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) стоимость нефти марки Light, повысившись на 0,69 доллара, составила 63,32 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 536,76 тенге, евро – 630,85 тенге, рубля – 6,45 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 10 сентября, можно здесь.