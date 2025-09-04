#АЭС в Казахстане
Финансы

Экономическое чудо Казахстана: ВВП бьет все рекорды, а инфляция не дает спокойно спать

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 10:59 Фото: unsplash
Согласно отчету Bank of America, на 1 сентября 2025 года, Казахстан входит в десятку самых быстрорастущих экономик региона развивающихся стран (EEMEA), сообщает Zakon.kz.

По данным, опубликованным Bank of America Merrill Lynch, Haver Analytics, European Commission, World Economic Forum, UNDP и Transparency International, экономики развивающихся рынков региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) демонстрируют резкое расхождение в своих траекториях. Вместо единого тренда мы наблюдаем, как одни государства уверенно лидируют по росту и финансовой устойчивости, в то время как другие борются с серьезными проблемами – от высокой инфляции до критического уровня долга, – такие данные привел экономист Эльдар Шамсутдинов.

Рост ВВП Казахстана оценивается в 5,7%, это 10-е место среди 45 стран. Для сравнения: Чехия занимает 39-е место (1,9%), Польша 23-е место (3,3%), Узбекистан 9-е место (5,9%).

Интересно, что в категории финансового здоровья выделяются государства, которые успешно управляют своими бюджетами. Сенегал занимает первое место по сальдо бюджета (23%), а Саудовская Аравия (13,9%) и ОАЭ (8,0%) также демонстрируют значительный профицит. Низкий уровень государственного долга в этих странах (например, 25,1% у Саудовской Аравии) свидетельствует о прочной финансовой подушке, во многом обеспеченной за счет экспорта энергоресурсов. Эти экономики предлагают инвесторам надежность и предсказуемость.

Фискальная позиция в РК относительно благоприятна. Дефицит бюджета составляет минус 2,7% ВВП, это 16-е место. Это лучше, чем у Польши (38-е место, минус 6,2%) или Румынии (41-е место, минус 8,5%). По уровню госдолга Казахстан на 2-м месте, всего 20,4% ВВП, уступая только Кувейту. Даже с учетом показателя долг к доходам бюджета, 145% и 17-е место, устойчивость остается высокой.

Слабым звеном у нас остается инфляция. Показатель 10,4% ставит Казахстан на 37-е место, в зоне стран с самыми высокими темпами роста цен. Для сравнения: Азербайджан на 33-м месте (5,7%), Армения на 19-м месте (3,2%), Персидский залив держит показатели на уровне 1–2% и места в первой десятке.

Внешний баланс также под давлением. Дефицит текущего счета Казахстана составляет минус 3,4% ВВП, это 27-е место: хуже, чем у Азербайджана (3-е место, профицит +7,8%) и Катара (2-е место, +10,8%).

И вот еще сравнение. Исследование отмечает государства, чья экономика находится под сильным давлением. Самый высокий уровень государственного долга отмечен в Ливане (550% от ВВП), что делает его экономику крайне уязвимой. Украина также находится в критическом положении с долгом в 128,8% от ВВП и огромным дефицитом бюджета (-44%). Эти цифры отражают разрушительные последствия продолжающихся геополитических конфликтов, которые вынуждают страны нести колоссальные финансовые издержки.

Фото: Zakon.kz

Но вернемся к Казахстану. По сравнению с странами Центральной Азии наша страна выглядит сбалансированно. Узбекистан занимает 9-е место по росту и 36-е по инфляции, но его долг выше (33% ВВП, 8-е место). Армения 13-е место по росту и 23-е по долгу, но с дефицитом бюджета на уровне 36-го места. На фоне экспортеров нефти из Персидского залива Казахстан проигрывает по ценовой стабильности и внешним счетам, хотя остается сильным по долговым метрикам. Отметим, что госдолг Казахстана, составляющий 20,4% от ВВП, является одним из самых низких в мире и вторым в этой выборке. Это прямо указывает на консервативную и устойчивую финансовую политику правительства, что является огромным плюсом для долгосрочных инвесторов.

"Это делает страну привлекательной для инвесторов, но с оговоркой: премия за риск останется высокой, пока не снизится инфляция и не улучшится текущий счет".Эльдар Шамсутдинов

Таким образом, профиль Казахстана, сильный рост (10-е место) и низкий долг (2-е место), но с высокими инфляционными рисками (37-е место) и умеренными внешними дисбалансами (27-е место).

Ранее мы сообщали, что, согласно обновленному прогнозу Нацбанка, инфляция в 2025 году ожидается в диапазоне 11-12,5%, что является небольшим смещением по сравнению с июньскими ожиданиями в 10,5%-12,5%. На последующие годы прогнозы пока остаются прежними: в 2026 году рост цен составит 9,5%-11,5%, а в 2027 году инфляция снизится до 5,5%-7,5%.

Андрей Зубов
