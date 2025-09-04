Экономическое чудо Казахстана: ВВП бьет все рекорды, а инфляция не дает спокойно спать

Согласно отчету Bank of America, на 1 сентября 2025 года, Казахстан входит в десятку самых быстрорастущих экономик региона развивающихся стран (EEMEA), сообщает Zakon.kz.

По данным, опубликованным Bank of America Merrill Lynch, Haver Analytics, European Commission, World Economic Forum, UNDP и Transparency International, экономики развивающихся рынков региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) демонстрируют резкое расхождение в своих траекториях. Вместо единого тренда мы наблюдаем, как одни государства уверенно лидируют по росту и финансовой устойчивости, в то время как другие борются с серьезными проблемами – от высокой инфляции до критического уровня долга, – такие данные привел экономист Эльдар Шамсутдинов.

Рост ВВП Казахстана оценивается в 5,7%, это 10-е место среди 45 стран. Для сравнения: Чехия занимает 39-е место (1,9%), Польша 23-е место (3,3%), Узбекистан 9-е место (5,9%).

Интересно, что в категории финансового здоровья выделяются государства, которые успешно управляют своими бюджетами. Сенегал занимает первое место по сальдо бюджета (23%), а Саудовская Аравия (13,9%) и ОАЭ (8,0%) также демонстрируют значительный профицит. Низкий уровень государственного долга в этих странах (например, 25,1% у Саудовской Аравии) свидетельствует о прочной финансовой подушке, во многом обеспеченной за счет экспорта энергоресурсов. Эти экономики предлагают инвесторам надежность и предсказуемость.

Фискальная позиция в РК относительно благоприятна. Дефицит бюджета составляет минус 2,7% ВВП, это 16-е место. Это лучше, чем у Польши (38-е место, минус 6,2%) или Румынии (41-е место, минус 8,5%). По уровню госдолга Казахстан на 2-м месте, всего 20,4% ВВП, уступая только Кувейту. Даже с учетом показателя долг к доходам бюджета, 145% и 17-е место, устойчивость остается высокой.

Слабым звеном у нас остается инфляция. Показатель 10,4% ставит Казахстан на 37-е место, в зоне стран с самыми высокими темпами роста цен. Для сравнения: Азербайджан на 33-м месте (5,7%), Армения на 19-м месте (3,2%), Персидский залив держит показатели на уровне 1–2% и места в первой десятке.

Внешний баланс также под давлением. Дефицит текущего счета Казахстана составляет минус 3,4% ВВП, это 27-е место: хуже, чем у Азербайджана (3-е место, профицит +7,8%) и Катара (2-е место, +10,8%).

И вот еще сравнение. Исследование отмечает государства, чья экономика находится под сильным давлением. Самый высокий уровень государственного долга отмечен в Ливане (550% от ВВП), что делает его экономику крайне уязвимой. Украина также находится в критическом положении с долгом в 128,8% от ВВП и огромным дефицитом бюджета (-44%). Эти цифры отражают разрушительные последствия продолжающихся геополитических конфликтов, которые вынуждают страны нести колоссальные финансовые издержки.

Но вернемся к Казахстану. По сравнению с странами Центральной Азии наша страна выглядит сбалансированно. Узбекистан занимает 9-е место по росту и 36-е по инфляции, но его долг выше (33% ВВП, 8-е место). Армения 13-е место по росту и 23-е по долгу, но с дефицитом бюджета на уровне 36-го места. На фоне экспортеров нефти из Персидского залива Казахстан проигрывает по ценовой стабильности и внешним счетам, хотя остается сильным по долговым метрикам. Отметим, что госдолг Казахстана, составляющий 20,4% от ВВП, является одним из самых низких в мире и вторым в этой выборке. Это прямо указывает на консервативную и устойчивую финансовую политику правительства, что является огромным плюсом для долгосрочных инвесторов.

"Это делает страну привлекательной для инвесторов, но с оговоркой: премия за риск останется высокой, пока не снизится инфляция и не улучшится текущий счет". Эльдар Шамсутдинов

Таким образом, профиль Казахстана, сильный рост (10-е место) и низкий долг (2-е место), но с высокими инфляционными рисками (37-е место) и умеренными внешними дисбалансами (27-е место).

Ранее мы сообщали, что, согласно обновленному прогнозу Нацбанка, инфляция в 2025 году ожидается в диапазоне 11-12,5%, что является небольшим смещением по сравнению с июньскими ожиданиями в 10,5%-12,5%. На последующие годы прогнозы пока остаются прежними: в 2026 году рост цен составит 9,5%-11,5%, а в 2027 году инфляция снизится до 5,5%-7,5%.