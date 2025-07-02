Казахстан достиг пика инфляции: ждем остановки и снижения

Иностранные аналитики фиксируют: инфляционное давление в Казахстане выходит на разворот. Bank of America и Goldman Sachs отмечают признаки замедления – в июне годовой уровень инфляции составил 11,8%, тогда как месячный прирост снизился с февральских 1,5% до 0,8%, сообщает Zakon.kz.

Во II квартале инфляция продолжила ускоряться, но уже без прежней агрессии, считают специалисты и данные Бюро национальной статистики АСПиР РК это подтверждают. Основной вклад в рост цен внесли продовольственные товары и услуги. Овощи, мясо и масла подорожали особенно сильно – это разогнало продовольственную инфляцию до 10,6%. Сегмент платных услуг удерживается на перегретом уровне: с апреля годовой рост превышает 16%, в том числе из-за роста тарифов ЖКХ и цен на аренду.

На фоне ослабления тенге ускорился рост цен на непродовольственные товары – с 8,4% в январе до 9,4% в июне. Наибольшее ценовое давление традиционно зафиксировано в Алматы, Караганде и Астане.

BofA: поворотный момент пройден

Bank of America считает, что июнь стал разворотной точкой – их прогноз в 11,7% оказался почти тождественным фактическому уровню (11,8%). Во втором полугодии аналитики ожидают замедление инфляции, в первую очередь из-за эффекта высокой базы прошлого года. Однако подчеркивается: говорить о полной победе над инфляцией преждевременно, риски остаются.

По базовому сценарию Национальный банк Казахстана сохранит ключевую ставку на уровне 16,5% до конца года. В случае усиления давления возможны точечные меры в отдельных секторах.

"Несмотря на наличие оснований для ужесточения ДКП, в текущих условиях такой шаг маловероятен. Более реалистичным выглядит усиление макропруденциальных мер в сегменте потребительского кредитования". Bank of America:

Goldman Sachs: рынок услуг начал охлаждаться

В Goldman Sachs инфляционные показатели также считают близкими к пиковым. Июньская цифра (11,8%) немного недотянула до прогноза (12%). При этом основной сюрприз – более высокая продовольственная инфляция. А вот динамика в секторе услуг подтвердила ожидания: рост здесь начал замедляться, что аналитики считают позитивным сигналом.

Goldman связывает повышение цен на непродовольственные товары с валютной слабостью, а относительно сдержанный рост тарифов в июне – с попыткой сгладить эффект от подорожавшего топлива.

"Отклонение от прогноза объясняется более высокой продовольственной инфляцией, чем мы ожидали. В то же время рост цен на услуги продолжил замедляться, что соответствует нашим ожиданиям". Goldman Sachs

Отметим, что все эксперты отмечают, что текущие данные пока предварительные, полной расшифровки нет. Однако уже видно: замедление в секторе услуг связано как с рыночными механизмами, так и с регулированием тарифов.

Что дальше?

Инфляция на непродовольственные товары, по прогнозам аналитиков, останется повышенной в ближайшие месяцы – сказывается отложенный эффект ослабления тенге. В то же время инфляция в сфере услуг будет замедляться, считает экономист Эльдар Шамсутдинов.

"В перспективе мы ожидаем, что инфляция на непродовольственные товары останется повышенной в ближайшие месяцы из-за отложенного эффекта валютной слабости, в то время как инфляция на услуги продолжит снижаться". Эльдар Шамсутдинов

Эксперт подчеркивает, что Goldman Sachs сохраняет прогноз на общее замедление инфляции с сентября, и к концу года инфляция снизится до 11,9%. Однако планы правительства РК ускорить достижение безубыточности тарифов на газ до конца 2026 года (вместо 2028-го) могут усилить давление на потребительские цены.

Национальный банк, судя по июньскому протоколу, склонен сохранить ставку. Обсуждение шло между двумя сценариями – удержание на текущем уровне с ужесточением риторики или повышение. Сторонники стабильности ссылались на замедление сезонно скорректированной инфляции – этот фактор может стать ключевым, если тренд подтвердится и в июле.

Ситуацию дополнительно формируют внешние факторы: в России ускоряется снижение ключевой ставки, а в США пересмотрен прогноз по действиям ФРС – теперь на 2025 год закладываются три снижения вместо одного. Это может ослабить давление на развивающиеся рынки, включая Казахстан, – резюмирует аналитик.

Наш вывод: Казахстан вплотную подошел к развороту инфляционного тренда. Пока ключевые макропоказатели подают умеренно позитивные сигналы, но фактор тарифов, валютный курс и внешняя конъюнктура оставляют пространство для волатильности.

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