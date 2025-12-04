Нацбанк Казахстана ожидает замедления роста ВВП и ускорения инфляции
Регулятор также повысил свой прогноз по инфляции на 2026 год, ожидая, что она составит 9,5–12,5%.
Почему экономика сбавит обороты
В докладе НБРК "Доклад о денежно-кредитной политике. Ноябрь 2025", прогноз замедления роста ВВП связан с влиянием высокой базы 2025 года, когда экономика, по оценкам Нацбанка, вырастет на 6–6,5%. Кроме того, сдерживать рост в 2026 году будут меры фискальной консолидации, включая планируемое повышение ставки НДС, и высокие объемы импорта.
Фото: Zakon.kz
В то же время, движущими факторами для роста в 2027 году станут продолжение инвестиционной активности квазифискального сектора, умеренный потребительский спрос и стабильная добыча нефти.
Инфляция под давлением
Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции на ближайшие два года в сторону повышения, ожидая ее в пределах 9,5–12,5% в 2026 году.
К 2027 году инфляция должна постепенно замедлиться до 5,5–7,5%, но ее приближение к целевому таргету 5% ожидается только в 2028 году.
Фото: Zakon.kz
Ключевые инфляционные риски:
- повышение НДС с 12% до 16% в 2026 году;
- возобновление либерализации цен на ГСМ и ЖКУ во втором квартале 2026 года;
- значительные вливания в квазибюджетный сектор, которые могут подстегнуть спрос.
Несмотря на эти риски, умеренно жесткая денежно-кредитная политика Нацбанка и фискальная консолидация должны способствовать постепенной стабилизации инфляционных ожиданий.
Фото: Zakon.kz
Три сценария: что ждет Казахстан
Национальный банк Казахстана представил три сценария развития экономики на 2026–2027 годы – базовый, пессимистичный и оптимистичный.
Базовый сценарий: умеренный рост
Этот сценарий основан на предположении, что среднегодовая цена на нефть Brent закрепится на уровне 60 долларов США за баррель в 2026–2027 годах.
Рост ВВП: Замедлится с 6–6,5% в 2025 году до 3,5–4,5% в 2026 году, а затем ускорится до 4–5% в 2027 году.
Инфляция (ИПЦ): Прогнозируется снижение с 12–13% в 2025 году до 9,5–12,5% в 2026 году, с последующим замедлением до 5,5–7,5% к 2027 году.
Пессимистичный сценарий: обвал нефти
Самый неблагоприятный вариант развития событий предполагает резкое падение цены на нефть Brent до 40 долларов США за баррель в 2026–2027 годах.
ВВП и инфляция: При этом сценарии рост ВВП в 2026 году составит всего 3–4%, а инфляция останется высокой – 10–13%.
Оптимистичный сценарий: нефтяное ралли
Наиболее благоприятный прогноз предполагает рост цен на нефть Brent до 80 долларов США за баррель в 2026–2027 годах.
Рост ВВП: Экономический рост в 2026 году составит 4–5%.
Инфляция (ИПЦ): В 2026 году инфляция замедлится сильнее, чем по базовому сценарию – до 9–12%, что отражает стабилизацию внешних условий.
Таким образом, ключевым фактором, определяющим темпы роста экономики и инфляцию в Казахстане, остается цена на нефть. Разница между пессимистичным и оптимистичным сценариями по росту ВВП в 2026 году составляет целый процентный пункт (от 3–4% до 4–5%).
